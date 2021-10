Con l’avanzare dell’età compaiono i primi capelli grigi e si ha voglia di tingerli immediatamente. O, a volte, si vuole solo cambiare look sperimentando un nuovo colore.

A tutti piace prendersi cura del proprio aspetto fisico. Ed è stato fondamentale scoprire anche questo incredibile trucchetto strabiliante per avere unghie sempre stupende e mai scolorite.

Ma se si torna a parlare di tinte, si sa come farle in casa senza macchiarsi? Si vuole proprio evitare di restare a chiazze.

Anche questa volta si troverà una pratica soluzione che permetterà di fare la tinta in tutto relax.

Pochi conoscono il magico trucchetto per evitare le macchie di tinta sulla pelle

A tutti capite di guardarsi allo specchio e vedere nei capelli il classico segno della ricrescita. Sembra ieri di essere andati dal parrucchiere e invece i capelli bianchi sono già tornati.

Per evitare una spesa maggiore, molti scelgono di ritoccare la ricrescita o farsi la tinta da sé. E quindi si acquista tutto il materiale utile per farlo a casa propria.

Si era parlato in precedenza di questo trucco antimacchia per fare la tinta ai capelli. Finalmente si sa come non macchiare bagno e lavandino durante questa operazione.

Ma come fare, invece, se non si vuole macchiare la pelle? L’idea di avere dei residui di colore sul viso spaventa chiunque.

Pochi conoscono il magico trucchetto per evitare le macchie di tinta sulla pelle. Si crede sempre che l’eccesso venga via con un semplice shampoo, ma molto spesso non è così. Soprattutto se si utilizzano colori scuri o se si ha la pelle secca.

E strofinare troppo il viso rischierà solo di far comparire qualche irritazione.

Il magico trucchetto e 2 importanti consigli

Quando si prepara la tinta per tingere i capelli, è sempre consigliabile indossare dei guanti. Così le mani non correranno il rischio di macchiarsi.

Prima di iniziare sarà consigliabile togliere tutti gli orecchini o collane. In caso di colorazioni dai pigmenti forti, questi rischieranno di macchiare l’oro e l’argento. Con conseguenze irreparabili.

Poi sarà bene pettinare tutti i capelli all’indietro. In questo modo i capelli saranno tutti in ordine. E difficilmente si muoveranno durante la tinta.

Infine, poco prima di cominciare a stendere la tinta si adotterà il magico trucchetto. Bisognerà utilizzare della vaselina. Si consiglia di applicarla all’attaccatura dei capelli. Senza dimenticare le zone delle comuni ”basette” o sul collo. O anche le braccia.

In questo modo, se la tinta finirà sulla pelle, la vaselina renderà molto più facile rimuovere il colore. Essendo una crema molto sostanziosa, farà sì che il colore non macchi la pelle. E basterà una sola passata con un pezzo di carta per rimuovere tutto. Si eviterà così che la pelle diventi rossa e screpolata.