La pasticceria è una delizia ma a volte un cruccio per chi si cimenta in casa a fare dolci e manicaretti. Soprattutto le torte, perché richiedono una lievitazione sicura e non sempre riescono come si deve. Senza parlare del pan di Spagna che è un classico della pasticceria internazionale.

Una preparazione che si pone tra il dolce e il salato è la crostata di carote. In questo caso la pasta frolla serve ad accogliere le carote tagliate alla julienne, che danno un invidiabile colore arancione oltre che un certo sapore agrodolce.

Un dolce che attira

Di sicuro effetto è la ciambella o il ciambellone. È vero che pochi conoscono il goloso segreto delle nonne, ma uno molto moderno, riguarda il tipo di stampo che si usa. Non è la stessa cosa cuocere la ciambella in uno stampo scuro oppure chiaro. I due riflettono il calore in modo diverso e perciò conviene compensare la temperatura.

Il segreto sta proprio nella crescita e nella sua morbidezza. Le nostre nonne erano delle esperte sotto questo aspetto e conservavano gelosamente i loro segreti.

La ciambella sicuramente è un dolce molto amato soprattutto dai più piccini. Il solo fatto di avere questa torta dalla forma così particolare, le dona un qualcosa che sa di magico. Se poi a questo si unisce anche una certa altezza e una dolce sofficità, il successo è assicurato.

Pochi conoscono il goloso segreto delle nonne per avere ciambelle e ciambelloni soffici e morbidi come un guanciale

Ecco allora i segreti della nonna. Il primo è di lavorare con tutti i prodotti a temperatura ambiente. Le uova ne sono un esempio lampante. Gli albumi non monteranno facilmente, se sono appena usciti dal frigo, meglio attendere che raggiungano la giusta temperatura.

Per quanto riguarda la farina meglio scegliere la 00, eventualmente da mischiare insieme alla manitoba. Si darà così più morbidezza alla nostra ciambella.

Un altro ingrediente che dona morbidezza è l’olio o il burro. Il burro oltre alla morbidezza dà anche un amalgama particolare, che rende la torta molto piacevole.

Come far dorare la ciambella

La ciambella, infine, sarà bella con quella sua caratteristica doratura esterna. Questa si ottiene mescolando lo zucchero all’impasto. Meglio ancora lo zucchero insieme alle uova, se si utilizzano quelle intere. Al momento della cottura lo zucchero cambierà il suo colore con un bel caramello, dorando la parte superiore del dolce.

Con questi segreti potremo seguire la nostra ricetta preferita e avere dei risultati perfetti.