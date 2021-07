L’arrivo dell’estate porta sulle nostre tavole il frutto per eccellenza: l’anguria. Freschezza e leggerezza sono alla sua base.

Il cocomero è ricco di vitamina C e A, e ha un apporto calorico contenuto. L’alto contenuto di fruttosio la rende sconsigliata a chi soffre di diabete o ha problemi di glicemia. Viene inserita anche nella dieta di coloro che soffrono di sovrappeso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Molti rinunciano ad acquistare questo frutto per timore di non saperlo tagliare e presentare in tavola in maniera adeguata.

A prima vista, infatti, tagliare l’anguria può sembrare una vera impresa. Tuttavia, privarsi di questo frutto perfetto da gustare da solo o all’interno di diverse ricette è un errore.

Infatti, oltre ad essere molto buona è un alimento capace di stimolare la diuresi ed eliminare i liquidi in eccesso.

In un precedente articolo apparso sulle pagine di ProiezionidiBorsa si era trattato della quantità di anguria da consumare durante la giornata (consultare qui).

Oggi, invece si spiegheranno al Lettore due idee originali per tagliare l’anguria e servirla in tavola.

Pochi conoscono i semplici trucchi degli esperti per tagliare l’anguria e fare un figurone

Un primo modo per tagliare l’anguria e servirla in tavola è utilizzare uno scavino. Tagliare a metà l’anguria dopo averla lavata. Utilizzando lo scavino suddividere in palline la polpa del cocomero.

Le palline potranno essere servite da sole o insieme ad altra frutta per dare vita a gustose macedonie.

Queste palline, poi, potranno anche essere infilzate con degli stecchini lunghi per creare degli spiedini.

Anguria sbucciata

Prendere l’anguria, lavarla e tagliarla a metà lungo la parte lunga, e rimuovere le estremità.

Appoggiando sulla parte piatta l’anguria e rimuovere la buccia facendo attenzione a rimuovere sia la parte verde che quella bianca.

Tagliare l’anguria in quattro parti sulla lunghezza e in otto parti nell’altro senso per ottenere delle fettine triangolari.

Sistemare le fette di anguria a raggiera utilizzando un piatto da portata. Ecco, quindi perché pochi conoscono i semplici trucchi degli esperti per tagliare l’anguria e fare un figurone.

Un consiglio

Le bucce dell’anguria possono essere utilizzate per preparare delle marmellate. Questo soprattutto per quanto riguarda la parte bianca che dovrà essere tagliata via da quella verde e suddivisa in dadini prima della cottura.