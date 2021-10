Con l’autunno in molte case si consumano frutti e ortaggi di stagione. Tante sono le ricette, per esempio, con zucche o castagne. Durante tutto l’anno si preparano piatti e contorni a base di patate. Ce n’è una che si trova, soprattutto, dall’autunno all’arrivo della primavera, ossia, la patata dolce americana. Questa patata è una radice tuberosa di origine sudamericana e il suo nome in spagnolo e portoghese è batata. Utilizzata soprattutto in Argentina e in Brasile, si è diffusa gradualmente anche in Europa. Le patate dolci possono essere cucinate in modi gustosi. Queste radici hanno tante proprietà nutrizionali e potrebbero prevenire alcune patologie. Sarà quindi utile farne uso ogni tanto. Uno dei particolari modi per cucinarla è quello di farne il dulce de batata, una preparazione che ricorda la marmellata, ma di maggiore consistenza.

Pochi conoscono i segreti per fare una deliziosa marmellata con le patate dolci che possono anche rallegrare le nostre case

Dulce de batata:

1 kg di patate dolci americane;

150 ml di acqua;

650 g di zucchero;

un cucchiaio di amido per dolci;

una stecca di vaniglia (o una bustina di vanillina).

Pulire le patate, tagliarle a tocchetti e metterle a cuocere in una pentola con dell’acqua. Appena si sono ammorbidite, scolare e porre in una ciotola. In un’altra pentola sciogliere a fuoco lento lo zucchero in 150 ml d’acqua e aggiungere l’amido, avendo cura che non si formino grumi. Spegnere e unirvi le patate cotte insieme alla vaniglia (o vanillina). Rendere il composto ottenuto omogeneo con un frullatore ad immersione. Prendere uno stampo, ricoprirlo con una pellicola trasparente e versarvi la marmellata. Lasciare raffreddare qualche minuto e poi porre nel congelatore qualche ora, fino a quando il dulce non sarà solidificato. Poi non resta che estrarlo dalla forma e tagliarlo.

Qualche utile suggerimento

Un’alternativa è quella di versare la marmellata in alcuni vasetti di vetro puliti e sterilizzati. Lasciare un po’ di spazio sotto al coperchio e chiuderlo ermeticamente. In seguito i vasetti andranno messi capovolti su un piano per 5 minuti, in modo da creare il sottovuoto. Si potranno aprire dopo un giorno e si consiglia di conservare il vasetto aperto in frigorifero.

Ecco come far germogliare le patate dolci

Di solito nelle case delle nonne la pianta di patata dolce rallegrava un angolo o un mobile. Per farla germogliare basta mettere la radice in un bicchiere d’acqua. Non bisogna farla affondare, quindi si può sostenere con degli stecchini. Il contenitore va messo al buio per qualche settimana. Quando la patata germoglierà, porla con il bicchiere o vasetto su un mobile alto, in un luogo luminoso, non sotto la luce diretta del sole.

Pochi conoscono i segreti per fare una deliziosa marmellata con le patate dolci che possono anche rallegrare le nostre case. Conoscerli ci permetterà di realizzare un dolce inusuale e un angolo verde molto carino.