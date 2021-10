Gli ultimi giorni di ottobre saranno anche quelli utili per gustare le ultime melanzane che, da novembre in poi, cederanno il posto agli ortaggi invernali.

La stagionalità delle melanzane, infatti, parte dalla primavera per terminare alle porte dell’autunno, anche inoltrato, nelle zone più calde.

Tuttavia, i segreti legati a questo gustoso ortaggio sono senza tempo e senza stagione perché, una volta appresi, non potranno certo sfiorire.

Sono moltissimi i modi di cucinare le melanzane che ogni volta possono regalare grandi soddisfazioni, seguendo dei semplici accorgimenti.

Proprio perché pochi conoscono i facili trucchi da seguire per melanzane gustose che si sciolgono in bocca, di seguito vedremo quali sono.

Melanzane in padella

Partiamo dalla cottura in padella. È indifferente la scelta del taglio, se a fette, a cubetti o a bastoncino perché non ce n’è uno più adatto.

La cosa a cui fare maggiormente attenzione infatti è la temperatura dell’olio che dovrà essere ben caldo e non troppo abbondante.

Le melanzane hanno una consistenza spugnosa che tenderà ad assorbire l’olio non portato a giusta temperatura rendendole pesanti e unte. Il consiglio è quello di cuocere in poco olio, purché ben caldo, salare, aggiungere un cucchiaio d’acqua e coprire. Dopo circa 10 minuti le melanzane saranno pronte e morbidissime.

Cottura in forno

Con la cottura al forno abbiamo due scelte, ossia cuocerle intere o tagliate a metà.

Nel primo caso, dopo averla lavata ed asciugata, faremo dei piccoli forellini con l’aiuto di una forchetta sulla superficie della melanzana. Questa poi dovrà essere messa in forno preriscaldato a 180° e lasciata cuocere per almeno 40 minuti. Il tempo di cottura potrebbe variare in base alle dimensioni, ma il risultato sarà una polpa di melanzana cotta senza grassi e davvero irresistibile.

Un altro metodo di cottura al forno consiste nel privarla del picciolo e tagliare la melanzana per il senso della lunghezza. A questo punto faremo dei tagli a forma di reticolato sulla polpa delle melanzane che poi condiremo con del sale, olio e uno spicchio di aglio. A differenza della cottura per intero, le melanzane a metà cuoceranno più rapidamente ma potrebbero rimanere leggermente più asciutte.

Frittura

Se invece volessimo friggere le melanzane, un piccolo trucco per ottenerle croccanti è quello di farle a fette, salarle e metterle in uno scolapasta. Applicando sopra alle melanzane un piccolo peso, favoriremo la fuoriuscita dei liquidi grazie al sale che li tirerà fuori per osmosi.

Questo è un ottimo metodo per ottenere una frittura di melanzane perfetta.

