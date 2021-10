Quando si tratta di comporre la nostra dieta, ci sono tante cose da considerare. Se siamo persone molto golose, dobbiamo cercare di tenere il nostro appetito sotto controllo, non esagerando con le abbuffate. Dobbiamo poi tenere a livelli adeguati il consumo di fritti, dolci e alcol.

Allo stesso tempo, è bene tenere un regime alimentare equilibrato e che ci fornisca tutte le sostanze nutritive necessarie per stare bene. Non è semplice, però. Infatti, è sconsigliato comporci una dieta da soli. L’ideale è sempre rivolgersi a degli specialisti, che possano capire di quali sostanze utili siamo carenti e quali cibi invece dovremmo evitare. Ci aiuteranno, così, a strutturare la migliore dieta per il nostro benessere.

A proposito di sostanze utili, oggi parleremo di una in particolare, ovvero la vitamina A. Essa ha vari effetti positivi sull’organismo e oggi cercheremo di capire quali alimenti ne contengono di più. Infatti, ancora in troppo pochi conoscono gli eccezionali cibi che potrebbero regalarci un pieno di vitamina A, andiamo a scoprirli.

La sua importanza

La vitamina A è utile sotto diversi aspetti. Infatti, può aiutare a tutelare la vista, rendendo l’occhio meno sensibile alla luce. Aiuta inoltre la crescita dei tessuti del corpo, in particolare della pelle e delle mucose, come quelle respiratorie. È, poi, un potente “scudo” contro le infezioni, grazie al potenziamento che fornisce al sistema immunitario. Infine, sembra che intervenga anche nella produzione degli ormoni e sostanze utili alla riproduzione.

La carenza di vitamina A può manifestarsi in maniere anche gravi. Uno dei primi sintomi può essere una difficoltà a vedere bene durante gli orari serali. Nei casi peggiori, si può arrivare persino alla cecità a causa di danni alla cornea.

Ci sono poi altri effetti seri dovuti alla carenza di vitamina A, come l’infertilità oppure disturbi di natura immunitaria.

Insomma, sappiamo che la vitamina A è fondamentale per nostro corpo e che la sua carenza può essere molto grave. Quindi, è bene assicurarsi di assumerne in quantità adeguate. Ovviamente, se soffriamo di un sintomo simile a quelli indicati, la prima cosa da fare è rivolgersi immediatamente a un medico.

Non tutti, però, sanno quali sono i cibi che contengono un’abbondanza di questa vitamina. Tra i principali troviamo formaggio, uova, fegato, spinaci, carote, pomodori e zucche. Inoltre, ci sono fonti molto meno conosciute, come melone, pompelmo rosa e persino mango e papaia.

Chi, invece, sta cercando di fare il pieno di vitamine e minerali a ottobre potrebbe essere interessato a questo articolo.