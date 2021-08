Dando un’occhiata alle statistiche di vendita dei prodotti alimentari durante la pandemia, l’interesse cade subito sull’aumento che riguarda le voci: dolci e gelati. Probabilmente non è un caso che gli italiani dopo due anni di sofferenza sociale e psicologica si siano gettati a capofitto sui dolci. Sappiamo infatti tutti benissimo quale tentazione siano per la nostra linea ma quale soddisfazione ci diano anche nei momenti di tristezza.

Alzi infatti la mano chi nei momenti di tensione e di delusione non abbia voglia di sfogare i sentimenti negativi in una fetta di torta o in una coppa di gelato. Salvo poi dover fare i conti con la linea e magari andare a spendere soldi da un dietologo per rimettersi in carreggiata. Pochi conoscono gli alimenti segreti che ci tolgono la voglia di zuccheri e dolci e abbiamo tratto spunto da un vademecum per sportivi professionisti.

Ancora una volta sono importantissime le fibre

Una delle sostanze che ancora una volta rappresenta una splendida alleata per la nostra salute è la fibra vegetale. Ebbene ci sono degli alimenti in special modo, come noci e carote, le cui fibre rallentano la digestione ad hoc, evitando i picchi glicemici nel sangue. Questa azione ha il doppio vantaggio di prevenire il diabete, ma anche permettere al nostro organismo di equilibrare il livello degli zuccheri. Non solo, perché le fibre donandoci senso di sazietà evitano di andare alla ricerca di snack e alimenti sfiziosi che spesso coincidono con gli zuccheri. E ricordiamo a proposito anche gli alimenti che mangiamo tutti i giorni, ma che dovremmo eliminare per stare meglio.

Pochi conoscono gli alimenti segreti che ci tolgono la voglia di zuccheri e dolci

Se le fibre sono importanti, non lo sono da meno i grassi sani come gli omega 3. Dal pesce, all’avocado e alle noci, dalla verdura a foglia verde allo stesso olio di cocco, questi alimenti rappresentano un vero e proprio stop al bisogno di zuccheri. Questo perché nel momento in cui il nostro corpo chiede energia e ha bisogno degli zuccheri, trova una benzina alternativa. Andando quindi a nutrirsi dei grassi buoni, li brucerà utilizzandoli come combustibile energetico molto più valido e salutare degli zuccheri.

Curcuma e zenzero

Esistono infine 2 spezie di cui suggeriamo sempre l’uso che fanno al caso nostro nel prevenire la voglia di dolci: zenzero e curcuma. La loro azione di antinfiammatori naturali protegge dal diabete migliorando la sensibilità insulinica. Perfetti da assumere nel tè avranno anche il compito di proteggerci dal colesterolo alto. Così come questa pianta unica e poco conosciuta riduce glicemia e colesterolo coi suoi 40 antiossidanti.

