Non bisogna mai sottovalutare l’importanza di avere una dieta sana ed equilibrata. Può farci vivere più a lungo, tutelarci da malattie serie e anche aiutare a guarire da problemi di salute già presenti.

Bisogna stare attenti agli ingredienti che si utilizzano, soprattutto se si soffre di qualche condizione particolare. Qualche tempo fa, ad esempio, abbiamo indicato come le persone che hanno problemi di reumatismi dovrebbero evitare di mangiare asparagi.

Anche oggi andiamo a vedere una condizione particolare, ma molto comune, ovvero l’intolleranza ai latticini. Esiste un alimento ottimo per coloro che soffrono di questo problema. Infatti, pochi comprano questo grandioso ingrediente ma è perfetto per digerire i latticini.

Simile allo yogurt

Uno studio dell’Ohio State University ha cercato di analizzare l’effetto del kefir nella digestione dei latticini nelle persone intolleranti al lattosio. Il kefir è latte fermentato, che ricorda in qualche modo lo yogurt. Si tratta di una bevanda molto fresca e ricca di fermenti lattici e dunque aiuta molto il funzionamento dell’organismo. Contiene, inoltre, sostanze utili come zinco, magnesio, e fosforo. Insomma, si tratta di un alimento molto utile all’organismo, per varie ragioni.

Lo studio ha analizzato come questo alimento possa aiutare a digerire il lattosio in quindici persone che fanno fatica a digerirlo. I risultati sono stati ottimi, perché il kefir ha ridotto fortemente i problemi di flatulenza di almeno il 50%, secondo i partecipanti. Inoltre, sintomi fastidiosi come mal di stomaco o diarrea non si sono affatto verificati, nonostante la condizione di intolleranza.

A partire da questi risultati, è possibile che i ricercatori inizieranno ad utilizzare questo ingrediente per la lotta contro l’intolleranza. Nel frattempo, noi abbiamo trovato un nuovo alimento che potremmo aggiungere alla nostra dieta. Ovviamente, se siamo intolleranti al lattosio, rivolgiamoci prima di tutto al medico.