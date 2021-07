Portare i bambini in spiaggia è una scelta giusta. Non stanno mai con noi, e almeno durante le vacanze dovremmo stare con loro. Insomma, li abbiamo voluti, non sono capitati e quindi prendiamoci le nostre responsabilità.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo stilato una lista di cose che non dovremmo mai dimenticare quando andiamo in vacanza. Oggi, però, vorremmo rendere quella lista molto più specifica per una necessità che chi ha famiglia capisce. Portare i figli in spiaggia può davvero essere una gioia. Vediamo come fare. Infatti, pochi ci pensano ma se andiamo in spiaggia con bambini non dobbiamo dimenticare questa cosa

Una cosa ma che in realtà sono tantissime

Ebbene, la cosa che non dobbiamo assolutamente dimenticarci è che i bambini sono completamente diversi da noi. In spiaggia non si vogliono rilassare, non vogliono dimenticare le ore in ufficio. A spiaggia, i bambini vogliono giocare, muoversi, saltare e correre.

Vogliono, in qualche modo, cercare di stare con noi. Cerchiamo di capirli. Tra tutte le ore passate lontane da noi, tra la scuola materna o elementare senza di noi i bambini vogliono ritrovarci. Di conseguenza, se abbiamo ben chiara questa cosa, pensiamo alla lista di cose da non dimenticare.

In primo luogo, pensiamo alla loro sicurezza e alla loro salute. Quindi, prendiamo la crema solare più adatta alla loro età e alla loro pelle.

In secondo luogo, non possiamo dimenticarci i loro piccoli giochi. Non parliamo tanto o solo di paletta e secchiello, ma soprattutto della palla e delle tavolette. Infatti, portarli al mare può diventare anche un’ottima occasione per insegnare ai nostri piccoli a nuotare.

Non dimentichiamoci che i bambini quando si divertono imparano ancora più velocemente. Infine, non dimentichiamo magari il libro dei compiti delle vacanze. In qualche momento dobbiamo anche aiutarli a fare i compiti, e in spiaggia può essere un’idea molto simpatica.