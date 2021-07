Ormai sempre più persone hanno un animale domestico in casa. Alcuni preferiscono i cani, con il loro temperamento sempre amichevole. Anche i gatti, però, hanno ormai un posto speciale nelle abitazioni di tantissime persone.

Se abbiamo un gatto, dobbiamo far sì che si trovi al suo agio in casa nostra. Bisogna capire le sue esigenze e fornirgli tutto il necessario. Diventa importante, quindi, seguire i consigli migliori sul benessere dell’animale, affinché viva la vita più sana e serena possibile. In un articolo precedente, ad esempio, abbiamo indicato come aiutare il nostro gatto a rimanere idratato nel modo migliore.

Oggi andiamo a vedere un oggetto che può fare molto piacere al nostro amico a quattro zampe, anche se per alcuni può essere sorprendente. Pochi ci pensano ma questo oggetto può aiutare tantissimo il nostro gatto.

Ecco di cosa si tratta

Consigliamo a tutti di procurarsi una ciotola rialzata. Può sembrare un acquisto inutile, ma in realtà molti gatti ci ringrazieranno, se acquisteremo loro un oggetto di questo tipo.

Normalmente, infatti, le ciotole costringono il gatto ad abbassare molto la testa per poter mangiare. Questo rischia di danneggiare la loro digestione, causando nausea e problemi di stomaco. Nei casi peggiori il gatto potrebbe vomitare poco dopo aver mangiato.

Non solo, ma la posizione scomoda in cui si trova a dover mangiare rischia anche di danneggiare le sue articolazioni.

Insomma, i vantaggi di avere una ciotola sono molteplici. Eviteremo, così, tutti i problemi di cui abbiamo parlato. Stiamo attenti, però, perché se il nostro gatto è piccolo, potrebbe far fatica a mangiare in una ciotola più alta. Quindi, la cosa fondamentale da fare è assicurarsi di avere la ciotola giusta per il tipo di gatto che abbiamo. Non esitiamo, quindi, ad acquistarne una rialzata, che rende più comodo il pasto del nostro amico a quattro zampe.