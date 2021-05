Ognuno di noi dedica tempo e cura all’igiene della propria casa. Tutti gli spazi vanno disinfettati e tenuti accuratamente puliti per far stare bene noi stessi e chi convive con noi. Sappiamo bene che certi ambienti sono vissuti più di altri, come ad esempio la toilette.

Questa, per via dell’utilizzo che ne facciamo, va tenuta sempre in ordine e pulita, possibilmente ogni giorno. Nel bagno possono annidarsi germi e batteri che rischiano di diventare veramente pericolosi.

Esistono tantissimi rimedi naturali che ci permettono di far risplendere tutti gli accessori del bagno, soprattutto uno in particolare, che è l’incubo di tutti. Ci stiamo riferendo al lavabo. È spesso soggetto a macchie e incrostazioni che non vanno via, pur avendo provato tutti i metodi conosciuti.

Pochi ci pensano ma questa è la soluzione naturale e definitiva che pulisce a fondo il lavabo del nostro bagno liberandolo dallo sporco incrostato.

Composto secco alle erbe

Tutti sogniamo di avere un lavabo pulito e splendente, per questo motivo siamo sempre alla ricerca di soluzioni che realizzino il nostro sogno. Da alcuni addirittura definito impossibile. In quest’articolo invece suggeriamo un rimedio poco conosciuto ma che risulta veramente efficace.

Per creare la soluzione naturale e definitiva che pulisce a fondo il lavabo del nostro bagno abbiamo bisogno di salvia, rosmarino, bicarbonato e Cremor Tartaro.

Il quantitativo dev’essere: 1 tazza di bicarbonato, 1/4 di tazza rosmarino e salvia tritata e 1 cucchiaino di Cremor Tartaro.

Versiamo gli ingredienti in un contenitore di plastica o di vetro con un coperchio forato.

Una volta fatto ciò spargiamo il nostro composto secco alle erbe su lavabo e con una spugna strofiniamo la superficie. Adesso risciacquiamo con acqua tiepida e noteremo subito che lo sporco incrostato e le macchie saranno andati via. L’effetto finale è strabiliante, questa soluzione naturale farà tornare come nuovo il nostro lavabo.

