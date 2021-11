Novembre è appena iniziato e questo mese porta con sé i primi freddi. Come sappiamo, in una casa ci sono sempre moltissimi lavori da fare.

L’inverno sta arrivando ed è nostro dovere proteggere la casa dal calo delle temperature. Spesso li trascuriamo, ma ci sono moltissimi lavori che possiamo fare per evitare dei problemi nei prossimi mesi. Infatti, pochi ci pensano ma per evitare spiacevoli imprevisti sono queste le 5 cose da fare in casa a novembre.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se ci impegniamo adesso a fare questi piccoli interventi, potremo risparmiare molti soldi e tempo nei mesi che verranno.

Ogni stagione si porta dietro dei lavori che non possiamo assolutamente rimandare. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo spiegare cosa sarebbe meglio fare per trascorrere un inverno tranquillo.

Se vogliamo saperne di più, continuiamo a leggere questo articolo.

Pochi ci pensano ma per evitare spiacevoli imprevisti sono queste le 5 cose da fare in casa a novembre

Il terrazzo è uno spazio in cui abbiamo trascorso molti momenti di convivialità e spensieratezza nella bella stagione. Adesso è arrivato il momento di prendersene cura per preservarlo al meglio. Per prima cosa, copriamo con cura tutto ciò che può essere danneggiato dal freddo.

Inoltre, se vogliamo goderci il terrazzo anche in inverno, consideriamo l’idea di acquistare un fungo riscaldante.

Questo creerà un clima piacevole ed accogliente e ci permetterà di sfruttare il terrazzo anche nelle stagioni più fredde.

Controllo di tetti e grondaie

Se vogliamo prevenire problemi più seri e costosi, consigliamo di effettuare periodicamente dei controlli di tetti e grondaie.

Se lo facciamo ora, possiamo prevenire gravi danni in futuro come infiltrazioni, danni a pareti e pavimenti e muffe.

Pertanto, a novembre consigliamo di ripulire le zone in cui ristagna l’acqua piovana e di controllare se ci sono punti in cui l’acqua possa infiltrarsi.

Infine, rimuoviamo dalle grondaie foglie e rami secchi che la ostruiscono, per evitare infiltrazioni d’acqua in casa.

Pulire il camino

Il camino è uno splendido strumento che regala all’ambiente stile e un’atmosfera calda ed accogliente. Prima di utilizzarlo, però, è necessario dedicare del tempo alla sua manutenzione.

Per prima cosa, puliamo la canna fumaria dalle cenere. Possiamo usare spazzola e paletta oppure l’aspirapolvere e infine, puliamo la canna fumaria dai residui di fuliggine.

Controllo impianti e termosifoni

Per un buon funzionamento dei termosifoni è necessario controllare alcune cose. Innanzitutto, verifichiamo che la pressione dell’acqua sia stabile e l’eventuale presenza di aria. Infine, spurghiamoli per metterli nella condizione di lavorare al meglio.

Non solo: i termosifoni hanno bisogno di un check-up. Dovremo anche controllare lo stato degli impianti elettrici, pulire i filtri dell’impianto idrico e fare il controllo della caldaia.

Cambio di stagione

Il cambio di stagione è un lavoro che tendiamo sempre a rimandare. Cogliamo l’occasione per fare un po’ di ordine negli armadi e per pulirli a fondo.

In questo modo potremo anche controllare che non ci sia la presenza di tarme che potrebbero rovinare i nostri vestiti. A questo proposito, ecco come eliminare velocemente le tarme quasi a costo zero con questi 3 semplicissimi trucchi.

Il cambio di stagione non dovrebbe riguardare, però, solo gli armadi. Dedichiamo un po’ di tempo per scegliere complementi d’arredo tipicamente autunnali. Che sia una coppia di cuscini, o tende e tappeti, regaliamo alla nostra casa un tocco personale d’ispirazione autunnale.