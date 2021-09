Non tutti sono molto attenti al modo in cui si presentano. Pensiamo solo per un attimo alle persone che tutti i giorni vediamo per strada, in ufficio, a scuola o semplicemente in metro o su un qualsiasi altro mezzo pubblico. Può capitare in questi casi, come in tanti altri, di vedere persone con una postura magari non perfettamente eretta o con lo sguardo basso. Questo, ai nostri occhi, potrebbe sembrare magari come un sintomo di poca sicurezza. E ora guardiamo noi stessi. Cerchiamo di capire, soprattutto, se dal nostro modo di camminare, dal nostro modo di guardarci intorno o dal modo in cui ci muoviamo, trasmettiamo fiducia in noi stessi e in quello che stiamo facendo. E se non dovessimo capirlo, ci basterà seguire dei semplici consigli che possano in qualche modo aiutarci.

Pochi ci pensano ma ecco quello che non dovremmo mai fare quando entriamo in una stanza

Ci sono alcune cose che magari potrebbero farci apparire poco sicuri o non esattamente a nostro agio. Infatti, alcuni comportamenti che abbiamo non sempre sprigionano tranquillità e serenità. E questo si vede anche quando semplicemente stiamo entrando in una stanza o in un locale. Per cercare di attirare l’attenzione e fare bella figura non ci servirà fare grandi gesti o indossare chissà quali vestiti. Infatti, ci basterà semplicemente evitare alcuni atteggiamenti. Cerchiamo, allora, di tenere il telefono in tasca o nella borsa e di non guardarlo insistentemente quando stiamo attraversando la soglia di una porta. Inoltre, niente mani in tasca o schiena gobba. E cerchiamo anche di lasciare stare i nostri capelli, perché toccandoli insistentemente potremmo trasmettere insicurezza.

Quindi ci sono dei semplici errori da non fare e delle facili regole da attuare per poter apparire sicuri e tranquilli

Perciò, come abbiamo già sottolineato, evitiamo questo genere di atteggiamenti perché non ci gioverebbero. Piuttosto, quando ci presentiamo in qualsiasi luogo, teniamo le spalle dritte e guardiamo davanti a noi. Sicuramente ci sentiremo meglio e avremo l’impressione di attirare l’attenzione in un modo diverso.

Perciò, pochi ci pensano, ma ecco quello che non dovremmo mai fare quando entriamo in una stanza! Mostrarsi sicuri di sé è la chiave per il successo e lo sguardo e la postura possono dire davvero tanto di noi. Non sarebbe difficile per qualcuno più attento capire che non ci sentiamo a nostro agio se dovessimo commettere alcuni degli errori che abbiamo elencato qui sopra. Perciò, basterà ricordarci poche e semplici regole fondamentali. Spalle dritte, sguardo fisso e telefono in tasca. In questo modo, potremo sicuramente mostrarci fieri della persona che siamo e, soprattutto, sentirci anche meglio con noi stessi e più tranquilli.

