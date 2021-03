Sono molte le persone che oggi si cimentano nella creazione di piatti per deliziare se stessi o le persone che hanno accanto. Cucinare per chi lo ama è sempre bello, diventa fonte di ispirazione e creazione di piatti sempre diversi ed unici. Riuscire ad azzeccare l’accostamento di determinati ingredienti e dare vita ad un piatto unico è la massima soddisfazione per chi non è uno chef.

In cucina molti di noi tendiamo ad eseguire delle azioni meccaniche, perché tramandati dalle nonne senza chiederci il reale motivo del perché si fa cosi.

Oggi con questo articolo noi della redazione ci occuperemo di spiegare uno dei tanti gesti che si tramandano nelle nostre cucine in maniera automatica. Pochi ci pensano ma ecco perché le patate si mettono in acqua fredda.

Patate ammollo in acqua

Come abbiamo già detto in un articolo precedente le patate sono dei tuberi ed essi sono tra i più diffusi e consumati nelle nostre tavole. Le patate lo sappiamo già sono molto versatili e buone da mangiare da sole o abbinate, scelti determinati ingredienti ci permettono di esaltarne il gusto. Esse sono buone da mangiare in qualsiasi momento, questo lo sappiamo bene ed è per questo che siamo sempre alla ricerca su come rivisitarle.

In questo articolo vogliamo indicare il perché le patate si mettono in acqua fredda, molti lo fanno automaticamente senza sapere il perché. Il motivo che spinge a mettere le patate ammollo in acqua è dato dal fatto che le patate tagliate se non cotte subito, si ossidano. Quindi un modo per salvaguardare il loro aspetto e non farle diventare nere è quello di immergerle in acqua e sale. Questa tecnica inoltre ci permette di tagliare in anticipo le nostre patate e posticipare la loro cottura. Inoltre immergerle nell’acqua è un ottimo metodo per perdere un po’ di amido contenuto nella patata stessa. Prima di cuocerle è sempre bene scolarle accuratamente ed asciugarle con un po’ di carta da cucina. Pochi ci pensano ma ecco perché le patate si mettono in acqua fredda.