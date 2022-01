Siamo appena usciti dalla maratona delle abbuffate natalizie e molto probabilmente abbiamo la dispensa e il frigo invasi dagli avanzi. Nei giorni scorsi abbiamo scoperto come trasformare le lasagne avanzate in un piatto straordinario con pochissimi ingredienti. Oggi ci dedicheremo al riciclo dello spumante e ci sorprenderemo di quante cose possiamo farci. Pochi ci pensano ma ecco come riciclare lo spumante avanzato e usarlo per dare una marcia in più alle nostre ricette. È il momento di stappare quelle bottiglie che altrimenti non avremmo mai bevuto. Dolce o secco, non importa. Il risultato è comunque assicurato.

Abbiamo una bottiglia di spumante di scarsa qualità? Oppure amiamo lo spumante secco e ci hanno regalato bottiglie e bottiglie di quello dolce? Niente paura. Evitiamo di buttarlo e facciamone la base per delle sfiziosissime ricette.

E ci stupirà scoprire che con le bollicine avanzate potremo creare un pasto completo. Partiamo dal primo e prepariamoci a cucinare un risotto allo spumante. Come fare? Prendiamo del riso, dei porri e del brodo vegetale a base di cipolle e carote.

Procediamo con la tradizionale preparazione del risotto, ma usiamo lo spumante per sfumare in cottura e per mantecare prima di servire. Usato al posto del vino, lo spumante darà un tocco di freschezza al piatto e lo renderà più leggero.

Come usarlo per cucinare il secondo

Con lo stesso procedimento, possiamo usare lo spumante per sfumare i secondi di carne e pesce. Esistono moltissime ricette in cui poterlo inserire, ma noi consigliamo il coniglio ai friggitelli e spumante. Prepararlo è davvero semplicissimo. Ci serviranno soltanto del coniglio, dei friggitelli, una cipolla, un bicchiere di spumante, qualche oliva e olio, sale e pepe per condire. Facciamo cuocere la nostra carne con la cipolla a fette e sfumiamo con lo spumante. Mezz’ora di cottura e poi aggiungiamo i peperoncini e le olive. Regoliamo di sale e pepe e dopo 10 minuti possiamo portare in tavola.

La panna cotta allo spumante

Chiudiamo il nostro menù completo con una irresistibile panna cotta allo spumante. Per prepararla ci serviranno:

500 ml di panna fresca;

80 grammi di zucchero semolato;

3 grammi di agar agar;

100 ml di spumante.

Facciamo sciogliere l’agar agar e mettiamolo in una casseruola con panna e zucchero. Accendiamo il fornello a fuoco basso e non appena lo zucchero si è sciolto, spegniamo. Prima che si raffreddi completamente, aggiungiamo lo spumante e mischiamo bene. Non ci resta che mettere la panna cotta nei contenitori e lasciare in frigo per un paio d’ore prima di servire. Se siamo particolarmente golosi, possiamo aggiungere una spolverata di farina di cocco.

