Pochi ci pensano ma abbellire casa senza fatica sarà un gioco da ragazzi grazie alla pianta più meravigliosa al mondo

Quando si tratta di insetti fastidiosi come le mosche o i moscerini in molti non smettono mai di cercare un modo per liberarsene.

La soluzione potrebbe arrivare insieme a una piantina definita da Darwin una delle “più meravigliose al mondo”. Si tratta della Dionea, conosciuta anche come “Venere acchiappamosche” perché è in grado di catturare insetti attraverso la parte finale delle foglie.

Questa pianta molto particolare è divisa in foglia base in grado di realizzare la fotosintesi e una parte finale per la cattura delle prede.

Osservando la foglia si può notare che il bordo della trappola è rivestito da ciglia molto fitte. Una sorta di dentatura che chiudendosi è in grado di imprigionare la preda.

Ma perché queste piante si sono trasformate in carnivore? La motivazione è legata al tipo di terreno in cui crescono. Infatti, originarie del Nord America e diffusasi in molte zone tendono a crescere in terreni poveri di azoto.

Per integrare la mancanza di questo elemento fondamentale si sono evolute imparando ad estrarlo in seguito alla cattura di insetti.

Ogni insetto catturato e digerito, quindi, si trasformerà in fertilizzante.

Si tratta di una pianta veramente semplice da coltivare, necessita di sole tre cose: luce, acqua e terreno. La combinazione di questi elementi, infatti, permetterà alla pianta di crescere sana e rigogliosa.

Il primo elemento è la luce, è una pianta che necessita di luce diretta per almeno quattro ore al giorno. Un’esposizione rivolta a sud sarà perfetta per far crescere bene la Dionea.

Per quanto riguarda l’acqua la pianta ama vivere in un terreno umido, per questo motivo bisognerà annaffiare frequentemente.

Attenzione all’acqua utilizzata, infatti si tratta di una pianta che andrà annaffiata utilizzando un’acqua povera di sali minerali.

Ottimo l’utilizzo di acqua in bottiglia, acqua piovana o acqua distillata, meglio evitare quella del rubinetto. Il motivo è legato alla presenza del calcare che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio veleno per la Dionea. Infatti la presenza di calcare, nel lungo periodo, potrebbe danneggiare le radici.

Solitamente viene venduta in vasi di dimensioni ridotte nonostante l’apparato radicale esteso. Il rinvaso è consigliato e dovrà avvenire utilizzando un vaso di almeno dieci o quindici centimetri di diametro.

Il terreno utilizzato, poi, dovrà essere unito a sabbia per favorire il drenaggio.

Importante ricordarsi di non concimare mai la Dionea se non si vuole rischiare di ucciderla.

Per maggiori informazioni sulla Dionea si consiglia questa lettura.