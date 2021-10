Indipendentemente dall’età che si ha, ci sono fattori che contribuiscono a rendere il proprio aspetto più o meno giovane. E se da un lato il tempo non si può fermare, dall’altro di certo si può intervenire per non anticipare un invecchiamento con cui prima o poi bisognerà confrontarsi.

Fare in modo che l’età biologica corrisponda con quella anagrafica, o meglio ancora riuscire a dimostrare meno anni di quanti se ne hanno, non è solo una questione di stile. È infatti importante prendersi cura del proprio corpo dall’interno per poter acquisire un aspetto piacevole ma non solo. Altrettanto importante è coltivare la propria mente e conquistare quella libertà di spirito che permetterà di vivere l’illusione che il tempo in realtà non esiste.

Pochi ci fanno caso ma ecco gli atteggiamenti e le cattive abitudini che si dovrebbero evitare per non apparire più vecchi agli occhi degli altri

Quindi prendersi cura della mente e del corpo, tirando fuori il meglio di sé da ogni situazione e ad ogni età, è sicuramente il modo migliore di vivere le proprie giornate. Sfruttare le proprie qualità è indice di intelligenza, ma spesso questa dote viene meno nel momento in cui si adottano modi di fare e condotte sbagliati. Infatti, pochi ci fanno caso ma ecco gli atteggiamenti e le cattive abitudini che si dovrebbero evitare per non apparire più vecchi agli occhi degli altri.

Poca cura di sé

L’igiene personale è il proprio bigliettino da visita. Evitare il cambio d’abito, trascurare i capelli lasciandoli sporchi e spettinati oppure rinunciare alla depilazione anziché alla cura delle mani è sintomo di trascuratezza e dà un’immagine di sé trasandata.

Rinunciare ad un bel guardaroba

Lo stile va curato e nel tempo rinnovato. È sbagliato pensare che sia inutile soffermarsi troppo sull’abbigliamento. Ciò che si indossa può dare o togliere diversi anni d’età, per questo è importante indossare abiti ed accessori appropriati che abbiano un tocco di colore per trasmettere brio e naturalezza. I dettagli sicuramente fanno la differenza.

Mentalità arrendevole

Porsi senza avere ostacoli mentali è il modo migliore per affrontare la vita. Non è mai troppo tardi per imparare un nuovo programma al pc, praticare uno sport o avere un profilo social. Si è vecchi solo quando si pensa di non poterlo fare.

Stress eccessivo

Tutti hanno incertezze e problemi personali. Il trucco sta nel prendere le cose non troppo sul serio ed avere un atteggiamento positivo per affrontare gli ostacoli e le delusioni. Lo stress accelera il processo d’invecchiamento.

Dormire poco

Un buon riposo favorisce la rigenerazione dei tessuti. Non andare a letto tardi e dormire almeno sette ore distende la pelle ed evita la comparsa di rughe, occhiaie e borse: il cosiddetto sonno di bellezza.

Sedentarietà

Per la salute fisica e mentale a qualsiasi età si dovrebbe praticare attività motoria. Oltre a tenere in forma, purifica da tossine e dona il buonumore.

Cattiva alimentazione

Si è ciò che si mangia. Una dieta sana ed equilibrata è fondamentale per mantenersi giovani e in salute.