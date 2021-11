Le lasagne rappresentano probabilmente la pasta golosa per eccellenza. Desiderio dei bambini e tripudio di piacere per i grandi. C’è chi la preferisce tradizionale, chi vegetariana, chi rivisitata, ma rimane sempre golosità pura per gli occhi e il palato.

Con l’autunno, le lasagne vengono spesso farcite con le verdure di stagione: dai broccoletti, alla zucca, dai cardi ai cavolini. Possono essere arricchite non solo con la classica salsa besciamella, ma anche con formaggi della tradizione. Chi sta attento alle calorie, preferisce la più leggera ricotta, ma non mancano neppure varianti con asiago, fontina e scamorza. Comunque sia il gusto, l’importante è che siano morbidissime. Pochi ci crederanno ma è possibile preparare lasagne morbide e succulenti a prova di chef con questo segreto.

A prescindere dal condimento, le lasagne sono super golose se si presentano con la crosticina croccante sopra, ma morbidissime dentro. La ricetta delle lasagne non è certo l’ideale per un pranzo dell’ultimo momento. Chi ha poco tempo, certamente non deciderà di preparare le lasagne per i propri commensali. Questo perché richiede semplicemente tempo. Tempo e dedizione.

Le lasagne che si trovano in commercio nei supermercati sono principalmente quelle secche. Il consiglio che viene riportato nelle confezioni è quello di bollirle leggermente prima dell’uso. Giustissimo.

Ma per avere lasagne golosissime e morbidissime il segreto è un altro. E noi vogliamo svelarlo. Dunque, far bollire le lasagne poco prima dell’utilizzo potrebbe essere un buon metodo se abbiamo in mente di preparale in fretta e furia. Tuttavia, in questi casi, a perdere sarà il sapore, perché il condimento non avrà tempo di insaporirsi per bene.

Se vogliamo una pasta che faccia sognare il palato, il trucco è preparare le lasagne secche la sera prima rispetto a quando vogliamo gustarle. In questo modo, si creerà la giusta umidità che permetterà alle lasagne di ammorbidirsi naturalmente e gradualmente. Inoltre, qualunque sia il condimento che abbiamo scelto, i sapori si trasferiranno all’interno della pasta. Il risultato sarà un primo non solo morbido, ma anche super saporito.

Se, ad esempio, decidiamo di preparare le lasagne con ragù di carne, un ulteriore suggerimento potrebbe essere quello di lasciare un po’ più di sughetto del tritato. Così il liquido del ragù garantirà alle lasagne secche di inumidirsi con il condimento stesso.

Una volta preparata la sera prima, possiamo riporre la pasta in frigo. L’indomani basterà tenerla a temperatura ambiente per mezz’ora o un’ora (dipende dalle temperature) e accendere nel frattempo il forno. Suggeriamo anche di provare questa variante golosa di lasagne.

Il consiglio in più

Meglio sarebbe lasciare cuocere la pasta ad una temperatura non superiore a 180 gradi, così da garantire una cottura uniforme, anche se più lenta.

Inoltre, preparando il nostro primo piatto il giorno prima, non dovremo perdere tempo poi a pulire stoviglie e mestoli. Potremo, così, godere della buona compagnia degli ospiti o, semplicemente, della famiglia.