Un bambino che cresce con un cane sarà un adulto migliore da grande. Mai frase fu più vera perché un cane, o qualsiasi altro animale domestico, insegnerà al bambino il rispetto e l’altruismo. Permettere ad un bambino di crescere con un amico a 4 zampe lo educherà anche nel responsabilizzarsi scoprendo cosa significa occuparsi di qualcuno.

Non tutti i cani, però, sono adatti ai “cuccioli d’uomo”. In teoria, dovremmo tenere a mente che più piccolo è il bambino, più grande dovrebbe essere la taglia del cane. Infatti, paradossalmente i cani di grossa taglia sarebbero più docili e protettivi nei confronti della famiglia e dei bambini piccoli. Questo perché un gesto avventato e improvviso di un bambino viene spesso ignorato da un cane grande. Al contrario, un cane di piccola taglia, potrebbe vedere il gesto come un attacco, e per sua natura, essendo piccolo, tenderebbe a difendersi rischiando di far male al bambino.

Se si pensa alle razze più adatte ci vengono subito in mente i Labrador Retriever e i Golden Retriever che andremo ad analizzare più approfonditamente poco più sotto. Ma pochi avrebbero immaginato che nella classifica dei cani più giocherelloni e adatti ai bambini ci sia anche questa insospettabile razza.

I più ovvi

Labrador Retriever

Una delle razze di cani più docili in assolto. Calmo, paziente e dolcissimo. Non ha bisogno di grandi spazi in casa, l’unica cosa che gli interessa è stare vicino alla famiglia. Bisogna, però, dire che essendo un cane molto famelico tende ad ingrassare rapidamente. Quindi, questa razza è adatta a chi ha molto tempo da dedicare ad attività all’aperto o a coloro che hanno bambini attivi con cui farlo correre e giocare.

Golden Retriever

Molto intelligente e davvero paziente anche con i più piccoli. Dedito alla famiglia e davvero perfetto come “baby-sitter”. Ha bisogno, però, di essere costantemente stimolato data la sua infinita intelligenza e quindi di avere una vita abbastanza attiva.

Pastore Tedesco

Adatto ai bambini fin da appena nati. Anzi, avendo l’istinto del pastore (appunto) far crescere insieme il cucciolo di cane e il cucciolo umano li renderà davvero degli amici inseparabili. Il Pastore Tedesco tenderà sempre a proteggere la sua famiglia, molto intelligente con uno spirito davvero paziente.

Alano

Un cane o un cavallo? È vero, l’Alano è un vero colosso, ma come si dice? “Più sono grossi più sono docili” ed è proprio questo il caso. Un vero e proprio bonaccione, ma adatto a bambini un po’ più grandi. Si consiglia dai 6 anni in su, in quanto la sua goffaggine potrebbe far male a quelli troppo piccoli. Unico neo è che la stazza grossa porta a una grossa spesa di denaro per sfamarlo.

Il Boxer è l’insospettabile razza a cui non tutti avrebbero pensato. Probabilmente perché meno elegante e più “sgraziato” rispetto ai sopracitati ma non per questo non è un perfetto giocherellone amico dei bambini. È considerato il “Peter Pan” dei cani, quello che non vuole crescere mai, l’eterno cucciolone! Ecco perché i bambini lo adorano. Anche da anziano continuerà ad aver voglia di giocare e combinarne di tutti i colori.

Chi ha un boxer difficilmente si annoierà: è un cane dall’estrema intelligenza ma, proprio come i nostri piccoli, di marachelle ne combinerà molte. Il cane e i bambini si spalleggeranno e si copriranno a vicenda, sembrerà quasi che si capiscano. Un Boxer riempirà di gioia e amore tutta la famiglia e difficilmente poi si riuscirà a cambiare razza.