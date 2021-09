Quando pensiamo alla lasagna è impossibile non immaginare un ragù succulento e una besciamella delicata. Ma in realtà con la sfoglia si possono creare tantissime ricette diverse. Basta solo avere un po’ di fantasia e sapere quali ingredienti stagionali abbinare. Oggi sveleremo una ricetta facile e gustosissima da preparare in poco più di mezz’ora.

Pochi abbinano questi 2 ingredienti ma insieme sono perfetti per una cremosissima lasagna autunnale

La ricetta di oggi vede come protagonisti due prodotti autunnali che non tutti usano spesso. Stiamo parlando dei funghi e delle bietole, due prodotti che in questo periodo abbondano.

Ingredienti per una teglia da 6 porzioni

500 gr circa di bietole;

1 confezione di sfoglia fresca per lasagne;

2 spicchi d’aglio;

1 scalogno;

50 gr di Parmigiano Reggiano;

200 gr di caprino o formaggio cremoso;

200 gr di funghi;

besciamella;

olio EVO;

sale.

Procedimento

Partiamo con la besciamella, possiamo acquistare quella già pronta o oppure prepararla noi seguendo la ricetta consultabile qui. Prendiamo le bietole, laviamole, puliamole bene e tagliamole in pezzetti. Facciamole sbollentare in acqua bollente per circa 15 minuti. Nel frattempo dedichiamoci ai funghi, se possibile usiamo i porcini oppure gli champignon. Puliamoli e tagliamoli a fettine. In una padella con dell’olio EVO facciamo rosolare i due spicchi d’aglio e lo scalogno tritato. Poi aggiungiamo i funghi e infine le bietole ben scolate dall’acqua. Cuociamo il tutto, aggiustando di sale per una decina di minuti. Ora assembliamo la lasagna. A seconda della sfoglia acquistata potrebbe essere necessario un ulteriore passaggio. Se la sfoglia è abbastanza spessa meglio farla bollire qualche minuto, possiamo utilizzare l’acqua delle bietole. Altrimenti basterà prelevarla direttamente dalla confezione. Stendiamo uno strato di besciamella sul fondo di una pirofila. Procediamo con i vari strati, prima uno di sfoglia, un po’ di formaggio caprino, le verdure rosolate e la besciamella. Continuiamo fino a formare la nostra lasagna. Spolveriamo l’ultimo strato con del parmigiano e inforniamo per 30 minuti a 180°.

Dunque, ecco che in pochi abbinano questi 2 ingredienti ma insieme sono perfetti per una cremosissima lasagna autunnale. Ora sappiamo come preparare un piatto buonissimo e originale che conquisterà il palato di tutti. E il bello è che possono mangiarlo proprio tutti, anche i vegetariani. Un piccolo consiglio, per creare quella crosticina croccante sulla superficie basterà utilizzare un trucchetto. Ne abbiamo già parlato in questo articolo “I 3 trucchi da mettere subito in pratica per creare una perfetta crosticina croccante sulla nostra succulenta lasagna al forno”