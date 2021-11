Un responsabile controllo medico è senza dubbio l’arma più potente a nostra disposizione per intervenire con tempestività su possibili patologie future. Tra i tanti esempi, avevamo già sottolineato che per prevenire il tumore al colon non dovremmo ignorare questo semplice gesto dopo i 50 anni.

Ma insieme al controllo clinico sarebbe opportuno orientarsi verso scelte di vita che potrebbero aiutarci a mantenere in forze il nostro organismo.

Questo è il caso di un’alimentazione sana e variegata, che escluda gli eccessi di grassi e alcol e che preveda un buon apporto di proteine vegetali e fibre. Nel corso della lettura parleremo di un mix vincente di 2 tipologie di alimenti che potrebbero rivelarsi dei grandissimi alleati della salute.

Pochi abbinano questi 2 alimenti ma potrebbero regolare il colesterolo e prevenire alcune forme tumorali

Oggetto dell’articolo sono i legumi (ceci, fave, lenticchie, fagioli) e i cereali integrali (frumento, orzo, farro, riso integrale). Se abbinati nel modo giusto, magari conditi con la giusta dose d’olio extravergine, non solo saziano in fretta ma sarebbero una grande risorsa per la salute.

Pochi abbinano questi 2 alimenti ma potrebbero regolare il colesterolo e prevenire alcune forme tumorali come suggerirebbe uno studio eseguito confrontando ben 249 pubblicazioni differenti.

La ricerca, pubblicata sul Journal of Agricultural and Food Chemistry, confermerebbe che i nutrienti di cereali e legumi, se debitamente uniti, possono dar corso a grandi vantaggi. Ma vediamo nello specifico di che si tratta.

Piccoli grandi alleati della salute

Lignina, cellulosa, pectine sono i polisaccaridi che compongono le fibre alimentari e sarebbero proprio queste le fonti di salute che legumi e cereali vantano. Le fibre solubili contenute in questi alimenti aiuterebbero a ridurre l’assorbimento di zuccheri, grassi e colesterolo, dando una mano a controllare il colesterolo cattivo LDL. Quelle insolubili, invece, favorirebbero il transito alimentare regolarizzando le funzionalità dell’intestino.

Prevenzione tumorale

A seguito di una revisione di 13 studi differenti, la British Nutrition Foundation si sarebbe espressa in merito ai potenziali benefici delle fibre. Seguendo lo stile di vita e le abitudini di diversi gruppi di persone, sarebbe emerso che per ogni 7 grammi di fibre, potremmo ottenere una riduzione del rischio di sviluppo di tumore al colon dell’8%. Sembrerebbe, invece, che circoscrivendo il campo di analisi al solo tumore al retto, il rischio potrebbe abbassarsi fino al 20%.

Naturalmente, come detto in principio, senza un corretto stile di vita non saranno sufficienti legumi e cereali a proteggerci del tutto contro patologie quali quelle esposte.

Pertanto, è sempre raccomandabile fare movimento, eliminare fumo e alcol e, ad ogni modo, predisporre il proprio piano alimentare con un medico competente.

