Dopo una certa età, i capelli bianchi sono un vero e proprio incubo. Per cercare di coprirli siamo costretti a spendere centinaia di euro dal parrucchiere o in tinte da fare in casa che spesso non danno gli effetti sperati. Ma esistono anche dei rimedi della nonna, al 100% naturali, che si dimostrano anche più efficaci dei prodotti chimici e più rispettosi della salute dei nostri capelli.

Tra questi spicca una lozione, che si prepara molto facilmente con rosmarino e salvia. In cucina pochi abbinano queste 2 erbe aromatiche ma insieme coprono tutti i capelli bianchi. Specialmente il rosmarino, infatti, è un’erba officinale molto versatile per il benessere dei nostri capelli.

Il suo olio essenziale li rinforza e stimola i follicoli, favorendone la crescita e ritardandone la caduta. Ma pochi sanno che il rosmarino abbinato alla salvia ha anche il potere di scurire il capello, diventando a tutti gli effetti una tinta naturale.

Per preparare la nostra lozione di rosmarino e salvia contro i capelli bianchi ci servono solamente 3 ingredienti. Abbiamo bisogno di circa mezzo litro d’acqua, mezza tazza di aghi di rosmarino e altra mezza di foglie di salvia. Per prima cosa mettiamo l’acqua in un pentolino e facciamola scaldare sul fuoco. Quando raggiungerà l’ebollizione, aggiungiamo all’acqua il rosmarino e la salvia. È meglio se prima di aggiungerli li sminuzziamo finemente con delle forbici. Una volta aggiunte le erbe aromatiche nell’acqua, lasciamo bollire tutto insieme per circa mezz’ora.

Dopodiché lasciamo riposare il tutto per due o tre ore, filtriamo l’acqua così da separarla dalle foglie e la lozione è pronta. Applichiamola sui capelli per dieci o quindici volte consecutive, risciacquando tra una volta e l’altra. Prima dell’ultimo risciacquo attendiamo almeno una decina di minuti. Vedremo che i nostri capelli si scuriranno e noi risparmieremo un bel po’ di soldi dal parrucchiere senza mettere in pericolo la salute del capello.

