Se esistono delle regole auree della cucina che anche i meno amanti dei fornelli devono conoscere, una è sicuramente: mai unire pesce e formaggio. La regola può essere considerata buona, nella maggior parte dei casi. Ma sono le eccezioni che confermano la regola. Oggi parliamo di un accostamento che scardina i dettami dei più grandi chef: il sugo di salmone e burrata. Pochi abbinano pesce e formaggio ma insieme sono un condimento superlativo per la pasta, da proporre e riproporre nei nostri pranzi autunnali. Vediamo, dunque, quali sono gli ingredienti fondamentali per preparare una bella pasta al sugo di burrata e salmone.

Per preparare la pasta al sugo di burrata e salmone non abbiamo bisogno di molti ingredienti. La cosa più importante da fare, invece, è scegliere il tipo di pasta. Dobbiamo affidarci a una pasta che possa accogliere la cremosità della burrata nel modo migliore. Ottime scelte sono le conchiglie, le ruote o gli gnocchetti molisani, più comunamente conosciuti come cavatelli.

Una volta scelta la pasta, passiamo agli altri ingredienti (le dosi che andiamo ad elencare sono pensate per 4 persone). Abbiamo bisogno di:

320 grammi di pasta;

200 grammi di salmone affumicato;

200 grammi di burrata;

pepe in grani;

basilico;

olio extravergine di oliva;

sale fino, quanto basta.

Ora vediamo come procedere.

Preparazione

Per prima cosa, prendiamo le fettine di salmone affumicato e tagliamole finemente con un coltello ben affilato. Prendiamo le strisce di salmone e tagliamole ulteriormente, così da formare dei piccoli quadratini. Nel mentre, disponiamo sul fuoco la pentola d’acqua salata per la cottura della pasta.

Mentre attendiamo che l’acqua bolla, occupiamoci della burrata. Versiamola a pezzi in un contenitore alto e stretto (i tipici contenitori da frullatore a immersione). Aggiungiamo alla burrata l’olio extravergine d’oliva e il pepe in grani. Dopodiché, mescoliamo tutto con il frullatore a immersione, fino a ottenere una crema densa.

Quando l’acqua bolle, buttiamo la pasta. Lasciamola cuocere per il tempo indicato, a cui sottrarremo un minuto visto che è meglio che la pasta rimanga al dente. Prima che la pasta sia pronta, versiamo la crema di burrata in una padella ampia. Tenendo un bicchiere d’acqua di cottura per ogni evenienza, scoliamo la pasta e versiamola nella padella con la burrata. Amalgamiamo il tutto per un minuto, poi aggiungiamo il salmone e il basilico. Spegniamo il fuoco dopo qualche secondo e la pasta è pronta per essere servita.

