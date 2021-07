Il sorriso è la nostra arma migliore. Dobbiamo quindi curare la salute e la bellezza dei nostri denti come meglio possiamo. Esistono tantissimi trattamenti da poter fare a casa o dal dentista per rendere i nostri denti bellissimi, ma pochi sanno che basta questo trucchetto per far sembrare i denti più bianchi.

La prevenzione ed i rimedi naturali

La prima imprescindibile regola per avere denti sani e belli è la pulizia. Dedichiamo qualche minuto allo spazzolamento dei denti, meglio ancora con uno spazzolino elettrico, capace di rimuovere più batteri e placca. Passiamo il filo interdentale, per rimuovere eventuali residui e liberare le gengive. Facciamo sciacqui con un collutorio specifico, meglio se a base naturale e senza alcool.

Anche il bicarbonato con un goccio d’acqua crea una pasta che, strofinata come un normale dentifricio, assicura denti bianchissimi, secondo alcuni. Questa operazione, però, va effettuata raramente, perché il bicarbonato, alla lunga, rovina lo smalto dei nostri denti e può portare ad una ipersensibilità gengivale. Stesso discorso vale per il succo di limone, che è utile per rimuovere le macchie da fumo di sigaretta.

Noi donne, però, possiamo utilizzare un prodotto che crea una piccola illusione ottica.

Poche sanno che basta questo trucchetto per far sembrare i denti più bianchi

Ecco l’arma migliore per far sembrare i denti subito più bianchi: il rossetto. Naturalmente, bisogna sceglierlo del colore giusto. Evitiamo i toni aranciati ed opachi. Preferiamo invece quelli lucidi, ma non perlati. Optiamo, poi, per tutti i colori a base fredda, siano essi rossi, rosa o prugna.

Il colore che renderà i nostri denti bianchissimi, però, è l’azzurro. Esistono in commercio gloss e rossetti con questa tonalità, che non rendono le labbra di quel colore, ma semplicemente raffreddano il tono delle nostre labbra, facendo risaltare il bianco dei nostri denti. Può essere utilizzato da solo o in aggiunta ad un rossetto di un colore diverso, proprio per raffreddarne il tono.

Il nostro sorriso ci ringrazierà.