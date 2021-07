Poche oscillazioni e si attendono eventi che potrebbero essere da catalizzatore per nuovi rialzi o l’inizio di ribassi dei mercati. A questo punto c’è da chiedersi cosa farà muovere i mercati in un verso o nell’altro. Sostanzialmente da un paio di mesi, i prezzi continuano a muoversi in orizzontale, con ogni tanto qualche esplosione di momentum che rimane confinata in 1/2 giorni. Siamo comunque all’inizio di un mese che dovrebbe portare con elevate probabilità a nuovi rialzi per poi, da agosto in poi lasciare a una duratura fase ribassista. Nella scorsa settimana, Wall Street sembra aver intrapreso la strada per nuovi rialzi, sarà così da domani in poi anche per gli altri mercati analizzati? Partirà da domani questa fase e con quale pretesto? Oppure dobbiamo iniziare a ragionare per ipotesi di imminenti ribassi?

Procediamo per gradi.

Alle ore 19:31 chiusura della giornata di contrattazione del 6 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.503

Eurostoxx Future

4.036

Ftse Mib Future

25.120

S&P 500 Index

4.328,16

Un ribasso duraturo potrebbe verificarsi da agosto fino ad ottobre almeno

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 2 luglio.

Scenario atteso e previsione per la settimana del 5 luglio

Il minimo settimanale dovrebbe formarsi fra lunedì e martedì ed il massimo nella giornata di venerdì. Per il momento questo scenario sembra ancora confermato ma domani è decisivo.

Poche oscillazioni e si attendono eventi che potrebbero essere da catalizzatore per nuovi rialzi o l’inizio di ribassi dei mercati

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 7 luglio superiore a 15.678.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 7 luglio superiore a 4.083,5.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 7 luglio superiore a 25.420.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 7 luglio inferiore a 4.326.

Quale operatività di trading mantenere per la giornata di mercoledì?

Gli indici azionari analizzati tendono a muoversi in ordine sparso ed il quadro tecnico continua a rimanere indeciso. Per questo motivo, per domani si consiglia si operare in ottica short sul multidays per gli indici europei mentre si possono continuare a mantenere operazioni al rialzo sullo stesso time frame per Wall Street. Chi è in falso segnale? Wall Street o gli altri? Presto ci sarà probabilmente un allineamento.

Come al solito si procederà per step.