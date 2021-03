Aprire un’attività in proprio può essere il sogno di una vita o un’improvvisa necessità dovuta alla perdita del posto di lavoro. In ogni caso imprenditori di successo raccomandano queste poche mosse per aprire un’impresa di successo, gratificante e redditizia.

Parlare a sé stessi con onestà

Prima ancora che con il cliente è doveroso essere onesti con sé stessi. Diventare imprenditore significa dedicarsi al lavoro h 24 perché anche quando non si hanno cose materiali da fare il cervello è alla ricerca di nuove idee. Se questo impegno continuo non fa per noi è bene ammetterlo con sincerità. Non può derivare alcun successo da una indecisione iniziale.

Come affrontare le difficoltà

Di fronte alle molteplici difficoltà la parola d’ordine è una sola. Resilienza, ossia la capacità di non piegare la testa di fronte ai pensieri negativi. Durante questa fase di resistenza la mente si organizza e si concentra sul cercare una soluzione.

Ecco ancora poche mosse per aprire un’impresa di successo gratificante e redditizia.

Cos’è la governance

In un’azienda di grosse dimensioni la governance è l’organo che prende decisioni su cosa fare e come. Più che un organo, però, la governance è la necessità di definire obiettivi chiari e praticabili. Quindi l’elemento della governance non può mancare nemmeno in una attività unipersonale. Significa che l’imprenditore di sé stesso deve ricavarsi tempi e spazi precisi per riflettere su cosa fare e con quali risorse. Risorse personali, esterne, risorse economiche o di manodopera?

Come scegliere l’obiettivo e creare un prodotto di successo

Il prodotto o il servizio di successo è quello che la gente comprerà. Sembra banale, ma non lo è. Il pubblico si orienterà verso quel prodotto o servizio se si tratta di qualcosa che risolve un problema quotidiano. Basti pensare alle esperienze di successo grandiose che la storia dell’imprenditoria presenta. Windows ha attuato una rivoluzione perché ha permesso a tutti di usare un pc senza dover studiare il linguaggio dei programmatori. Oppure le app che consegnano a domicilio pasti completi anche scelti da ristoranti differenti. Questa è stata la vera rivoluzione. La consegna a domicilio esisteva già. La novità consiste nel poter mettere a tavola il carnivoro ed il vegano con un’unica ordinazione da due ristoranti differenti. Il segreto è partire dall’osservare i bisogni del pubblico. Che problema hanno? Come può la mia impresa risolverlo?

Queste sono le poche mosse per aprire un’impresa di successo gratificante e redditizia.