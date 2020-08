Ferragosto alle porte e, stando alle previsioni del tempo, sarà un 15 agosto davvero caldo. Molti di noi saranno in spiaggia, a passeggiare in montagna, nei luoghi d’arte e in qualsiasi altra parte a godersi il meritato riposo. Ma, altrettanti lo passeranno a casa, anche per la pandemia, magari con qualche amico o parente che si ferma a mangiare. Poche idee per il pranzo o la cena di Ferragosto? Ecco qualche spunto da parte della nostra redazione. Vi stupiremo con idee fresche e originali!

Torta salata a strati con fette di tramezzini

Il primo suggerimento può inserirsi in una spesa che magari avrete già fatto per la compagnia in arrivo: il pane morbido per tramezzini. Ecco allora, proviamo con le fette quelle lunghe, uniamo del tonno, del formaggio spalmabile alle erbe, dei pomodorini datterini e un po’ di rucola. Prepariamo una salsina con qualche pomodorino, parte del formaggio spalmabile e un po’ di rucola. Creiamo quanti strati vogliamo, alternando la salsina da noi creata agli altri ingredienti, farcendo a nostro piacimento. Ricordiamoci però di tenere dei pomodorini e della rucola per il tetto. Ci serviranno come decorazione. Lasciate in frigo e servite. Una vera delizia!

Pasta fredda alla crema di peperoni e peperoni a fettine

Poche idee per il pranzo o la cena di Ferragosto? Ecco qualche spunto che passa attraverso una pasta fredda molto originale. Il nostro “team” di cucina consiglia innanzitutto una pasta corta che tenga bene la cottura per essere servita fredda. Prendiamo poi dei peperoni gialli e rossi, che cuoceremo alla griglia. Una parte la frulleremo con del parmigiano, un po’ di curry e della panna, o del formaggio spalmabile. Una parte dei peperoni invece la terremo per affettarla e servirla con la pasta. Servirete un piatto gustosissimo e colorato, in gradi di portare allegria alla tavola!

Patate croccanti e pancetta affumicata

Chiudiamo con un piatto che farà la gioia anche dei piccini. Semplicissimo e veloce. Mettiamo in padella le patate, tagliate a spicchi e di medie dimensioni e facciamole arrostire col rosmarino. Prendiamo della pancetta, o bacon, che dir si voglia, a fette lunghe e scottiamolo in padella. A pochi secondi dalla fine, uniamo i due componenti. Parte della pancetta la taglieremo, parte la lasceremo intatta tra le patate. Da servire con una bella birra fresca!

