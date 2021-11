Senza alcun dubbio i jeans, a prescindere dal colore, sono i pantaloni preferiti da uomini e donne. È uno di quei capi che non può assolutamente mancare in nessun guardaroba.

Un capo jolly che completa e risolve qualsiasi problema di outfit, che ritorna utile in tantissime occasioni.

Pantaloni molto versatili, specialmente quelli di colore nero, che senza strappi, tasconi o toppe, e valorizzati nel modo giusto, possono regalare anche un look di grande effetto.

Poche e semplici mosse per mantenere i colori brillanti dei jeans neri e capi scuri senza correre il rischio di sbiadirli

Infatti non è affatto raro che dopo aver effettuato un classico lavaggio in lavatrice ci si possa ritrovare a fare i conti con capi scuri che si sono scoloriti.

Spesso i tessuti neri tendono a sbiadire con i lavaggi, perdendo l’intensità dei colori originari.

Dunque per preservare i jeans e tutti i capi scuri è necessario seguire alcuni semplici e facili escamotage.

Innanzitutto per quanto riguarda il primo lavaggio è consigliabile cercare di far scaricare tutto o in parte il colore in eccesso effettuando un risciacquo a mano o in lavatrice.

Impostare sempre temperature fredde o basse massimo a 30 gradi, preferendo lavaggi brevi e delicati.

Quali sono le poche e semplici mosse per mantenere i colori brillanti dei jeans neri e capi scuri?

È molto importante girare sempre i capi alla rovescia. Questo, per cercare di ridurre il più possibile lo sfregamento del tessuto esterno con i detersivi e le parti metalliche della lavatrice.

Si può anche intervenire ricorrendo ad un fissaggio per bloccare la perdita del colore.

Basterà semplicemente lasciare i jeans in ammollo per diverse ore in una bacinella colma di acqua fredda aggiungendo 2 cucchiai di sale grosso e mezzo bicchiere di aceto bianco.

Due ingredienti molto validi ed efficaci nel bloccare e prevenire il graduale scolorimento dei capi neri.

Ingredienti che si possono aggiungere anche direttamente nel cestello della lavatrice, singolarmente o insieme.

L’aceto oltre a fissare il colore rimuove efficacemente i residui del detersivo dalle fibre del tessuti.

Il sale fissa e previene lo scolorimento di jeans neri e capi scuri.

Se possibile si consiglia di lavare gli abiti di colore scuro tutti insieme, in quanto la tintura che verrà rilasciata durante il lavaggio verrà riassorbita dagli stessi abiti di provenienza.

Inoltre è da evitare assolutamente l’uso dell’asciugatrice, il calore è un grande nemico dei capi scuri.

Ecco dunque piccoli e semplici escamotage per preservare il colore di tutti i capi scuri.

