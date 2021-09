Con l’inizio della stagione autunnale è importante occuparsi delle proprie piante con più attenzione. Infatti chi ha spostato le piante all’esterno nel periodo estivo dovrà procedere a ritirarle all’abbassarsi delle temperature.

Può sembrare un’operazione banale ma per le nostre piante non lo è, la sofferenza che possono provare nel tornare tra le mura domestiche non va sottovalutata.

Innanzitutto, bisogna saper individuare il momento giusto per riportare all’interno le piante. In linea di massima l’abbassamento delle temperature notturne al di sotto dei dodici gradi sarà il segnale.

Ovviamente, questo dipenderà dalla latitudine e dal clima della zona in cui si vive. Infatti, se al Nord già l’inizio di ottobre potrà essere il momento ideale per riportarle in casa. Al Sud e nelle zone miti si potrà ancora attendere un po’ di tempo.

Poche e semplici mosse per avere piante d’appartamento che scoppiano di salute anche in inverno

Prima di riportare le piante in casa si consiglia di effettuare un rapido controllo delle foglie e del substrato. Infatti i problemi salteranno fuori tutti una volta riportate dentro.

Iniziare eliminando tutte le foglie secche, tagliando i rami secchi e i fiori appassiti. Per evitare di portare in casa insetti o sporcizia pulire le foglie delle piante con una spugna imbevuta di acqua.

In seguito controllare le foglie per individuare la presenza eventuale di parassiti. Infatti spesso le foglie sono lo specchio della salute delle nostre piante. I parassiti che, più frequentemente, infestano la nostra pianta sono le cocciniglie cotonosa e a scudetto e il ragnetto rosso.

Si tratta di insetti che andranno combattuti il più rapidamente possibile dal momento che, in casa, tenderanno a moltiplicarsi velocemente.

Se dubbiosi su quali prodotti utilizzare si consiglia di rivolgersi a un vivaio specializzato.

Dove sistemare le piante

Le piante dovranno essere sistemate nello stesso posto in cui si erano trovate bene la stagione precedente. Sarà molto importante scegliere attentamente il posto dal momento che le piante dovranno stare lì per diversi mesi.

Meglio evitare di sistemarle vicino a termosifoni, fonti di calore o correnti d’aria.

Le piante si stresseranno molto una volta riportate in casa. In alcuni casi potrebbero addirittura manifestare stress e sofferenza che causeranno perdita o ingiallimento delle foglie.

Si tratta di una normale reazione fisiologica che non dovrà preoccuparci più di tanto. Infatti questo stress potrà durare anche un mese. Ecco, quindi, poche e semplici mosse per avere piante d’appartamento che scoppiano di salute anche in inverno.