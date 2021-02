L’ordine è una disciplina che si applica più o meno a tutto. Chi ha questa dote spreca meno tempo e organizza quello che usa ogni giorno con razionalità. Parlando di una cucina e in particolare di una dispensa, l’ordine degli alimenti a detta degli gli chef è indispensabile.

L’obiettivo è sempre quello di non sprecare spazio. Ma come fare? Tante volte il cibo nascosto dietro va a male e poi non resta che buttarlo. Ecco perché l’ingegneria di come si conservano gli alimenti diventa uno studio. Se poi si vuole dare importanza anche all’estetica, una bella dispensa ordinata fa sempre la sua bella figura. Quindi vediamo insieme quali sono le poche e semplici mosse per avere la dispensa sempre in ordine.

La pulizia

Pulire bene i ripiani e tutta la dispensa è la prima cosa da fare. Si può usare acqua e aceto come si fa con il frigo. L’aceto infatti toglie i cattivi odori. Inoltre è molto importante lasciare aperte le ante e lasciare arieggiare qualche minuto. Nel frattempo sbarazziamoci di tutto quello che ormai è scaduto.

Alcuni accorgimenti

Il consiglio perché la dispensa diventi funzionale è quello di assegnare un posto ad ogni genere alimentare. Le spezie ad esempio possono essere disposte in uno spazio dedicato anche all’olio e all’aceto. Anche il latte e i succhi di frutta che servono per la prima colazione, possono essere disposti insieme. Così vale anche per le conserve che durante il giorno si usano più frequentemente. Un consiglio può essere quello di tenere i prodotti che hanno una breve durata sempre in vista insieme a quelli che si usano più frequentemente. Inoltre ordinarli per data di scadenza può essere un trucco molto vantaggioso. Lo studio dello spazio ci consente di capire quali sono le poche e semplici mosse per avere la dispensa sempre in ordine. Questo consente di avere tutto sotto controllo.

Attenzione agli insetti

Tenere gli insetti lontani e posizionare la dispensa in un luogo fresco è sostanziale per il nostro obiettivo. Pasta, riso e farine devono essere riposte in barattoli ermetici. Per gli altri alimenti si possono usare delle scatole trasparenti, così si potrà vedere sempre quello che c’è dentro.

Inoltre per scongiurare l’arrivo delle tarme, si possono acquistare sacchetti appositi già pronti o realizzarli usando alloro o fiori di garofano. In questo modo la dispensa sarà sempre perfettamente funzionale e piacevole da ammirare.