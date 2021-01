In un periodo di crisi, dove le occupazioni sono precarie e le spese tante, riuscire a mettere da parte del denaro sembra essere un’impresa impossibile.

Nonostante questo tutti sognano da sempre di risparmiare senza, però, riuscirci appieno. Crearsi un gruzzolo, spesso, è complesso anche per chi ha uno stipendio.

Per molti il sogno di risparmiare non corrisponde, però, a un reale impegno per realizzare il proprio progetto.

Ma è veramente possibile mettere da parte dei soldi senza fatica? La risposta è sì ma, dal momento che risparmiare è il contrario di spendere, qualche sacrificio bisognerà farlo.

Poche e semplici mosse di cui tutti parlano per mettere da parte molti soldi in poco tempo.

Metà delle entrate

Innanzitutto, bisognerà mettere da parte una parte delle entrate.

Compatibilmente con le spese fisse che si hanno bisognerebbe cercare di risparmiare circa metà dello stipendio.

È evidente che questo comporterà dei sacrifici. Vivere con metà delle proprie rendite potrebbe, infatti, rivelarsi difficile.

Certo è, però, che una volta imparato a vivere con meno denaro, sarà possibile depositare sul conto corrente tutto il rimanente.

Obiettivi

Gli obiettivi sono importanti in tutti i campi della vita, anche in quello del risparmio. Infatti, avere un obiettivo renderà molto più semplice fare dei sacrifici per riuscire a raggiungerlo più velocemente.

Gli obiettivi potranno essere di qualsiasi tipo, dall’acquisto dell’ultimo modello di smartphone fino all’acquisto di un’automobile o di una casa.

Operatore telefonico

In pochi fanno caso al fatto che gli operatori telefonici non sono tutti uguali, ce ne sono alcuni che sono molto più esosi di altri.

Per riuscire a risparmiare bisognerà abbandonare i vecchi operatori per orientarsi su quelli low cost. Ad oggi ce ne sono molti che hanno prezzi stracciati.

Streaming

I servizi di streaming come Netflix, Sky, Amazon Prime, Spotify e altri sono economici se presi singolarmente. Il problema è che, frequentemente, succede di avere più abbonamenti attivi che comportano una spesa notevole.

Questo non significa rinunciare allo streaming. Ci sono diversi modi per riuscire a risparmiare pur restando abbonati. Ad esempio, si potrà dividere l’abbonamento con un familiare o un amico, smezzando anche la spesa.

Social

Per risparmiare passare meno tempo sui social network potrebbe essere d’aiuto. Questo perché i social, spesso, si trasformano in una vetrina peri moltissimi prodotti che potrebbero indurre in tentazione. La tentazione è nemica del risparmio e porta ad effettuare acquisti impulsivi di beni che non sono realmente necessari.

Ecco quali sono, in breve, le mosse di cui tutti parlano per mettere da parte molti soldi in poco tempo. Per altri consigli sul risparmio quotidiano si consiglia la lettura di questo articolo.