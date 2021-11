Un viso perfetto è spesso questione di genetica o di fortuna. È pur vero, però, che il mondo dei trattamenti di bellezza offre validissime soluzioni a diversi problemi.

Un esempio potrebbero essere proprio le sopracciglia, perché una giusta forma riesce a far sembrare lo sguardo più giovane, aperto e riposato. Si potrebbe pensare che è difficile raggiungere questo grado di perfezione senza ricorrere a trattamenti professionali come il microblading. Eppure, non è sempre così.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Davvero in poche crederanno che per sopracciglia finalmente perfette a qualunque età basta seguire questi insospettabili accorgimenti che fanno davvero la differenza. Ma, come si dice in questi casi, provare per credere.

Come le sopracciglia possono cambiare un volto

Chi cura la bellezza della pelle e ama truccarsi, ma trascura il giusto grado di attenzione alle sopracciglia sbaglia di grosso.

Questo non significa necessariamente dover puntare su sopracciglia sottili e rade. Talvolta, la fortuna di moltissimi volti noti di beauty influencer sono proprio sopracciglia folte e spettinate.

Ogni volto ha una forma che meglio riesce a valorizzare la propria bellezza naturale. Per esempio, a 50 anni basta portarle in questo modo per apparire perfette e giovani. Poiché non valgono le stesse regole per tutti i casi, ecco una guida al giusto prodotto make up per le sopracciglia.

Davvero poche crederanno che per sopracciglia finalmente perfette a qualunque età basta seguire questi insospettabili accorgimenti

Ed ecco la vera rivelazione: piccole accortezze aiutano ad avere sopracciglia perfette e invidiabili. Primo tra tutti usare sempre una matita chiara. Non solo le bionde, ma anche more dovrebbero sempre scegliere prodotti chiari, in questo caso molto di più rispetto alle proprie sopracciglia. Per evidenziarle basta insistere con più prodotto e non usare colorazioni scure.

Per disegnare perfettamente le sopracciglia, bisogna partire da quelle più vicine ai capelli. In questo caso, occorrerà muoversi dalla fine del pelo, verso la radice. Questo aiuta a spazzolare le sopracciglia.

Per fissarle è indispensabile usare un gel per sopracciglia. Quando è terminato, un vecchio trucco consiste nello spruzzare un po’ di lacca su un vecchio scovolino da mascara e pettinare le sopracciglia verso l’alto.

Qualche ultima astuzia

cambiare eventualmente la forma sempre poco per volta, per non rimanere con sopracciglia rade;

avere sempre con sé kit di emergenza, composti almeno da mascara volumizzante per sopracciglia, matita riempitiva e gel fissante;

sterilizzare la pinzetta prima di ogni uso aiuta a evitare infiammazioni e irritazioni.

Approfondimento

Anche dopo 50 anni basta truccare così gli occhi marroni o verdi per ringiovanire lo sguardo.

(Ricordiamo di leggere attentamente le avvertenze riguardo al presente articolo, consultabili QUI»