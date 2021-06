Un amico in difficoltà ci chiede una somma in prestito e noi gliela consegniamo senza pensarci troppo. In realtà alcune precauzioni non vanno trascurate. Vediamo, quindi, com’ è facile ricordare le poche cose da fare quando si prestano soldi agli amici per non rischiare l’imbroglio.

Il prestito senza scrivere niente

Tra amici, molto comunemente, non pretendiamo niente di scritto, nessun foglio che fissi la cifra prestata ed entro quando restituirla.

È però un atteggiamento pericoloso perché, senza scritti, colui che aspetta la restituzione del suo denaro dovrà dimostrare di aver veramente prestato soldi a quell’amico. Dovrà anche dimostrare quanto gli ha prestato.

Allora meglio far firmare una semplice ricevuta all’amico. Non si tratta di sfiducia, ma di prevenire problemi futuri.

Gli interessi sono obbligatori?

Non sono obbligatori e le parti sono quindi libere sul questo punto.

Se si prevedono degli interessi su quella somma, però, è necessario che la percentuale pattuita non superi quella ritenuta da usura. I tassi da usura vengono aggiornati di anno in anno.

Anche per questo è meglio il patto scritto

Fare un accordo in forma scritta è meglio anche perché il creditore potrà difendersi meglio se non riceve niente in restituzione. Il contratto scritto, infatti, permette di chiedere al Tribunale un decreto ingiuntivo, più rapido da ottenere rispetto ad una normale causa.

La garanzie che un privato può chiedere

Le banche quando concedono un mutuo pretendono delle garanzie. Di solito di tratta dell’ipoteca su un immobile o di titoli di investimento lasciati a garanzia presso la banca stessa.

Anche un privato che presta soldi a un conoscente può pretendere qualche piccola garanzia. Per esempio una cambiale di importo pari al prestito. La data di pagamento della cambiale dovrà essere la stessa data fissata per la restituzione nel foglio che abbiamo suggerito di scrivere.

Ecco quindi le poche cose da fare quando si prestano soldi agli amici per non rischiare l’imbroglio.