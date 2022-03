Azzeccare gli accessori giusti in un look è come fare scacco matto al famosissimo gioco degli scacchi. Gli orecchini giusti, la collana o l’anello perfetto sono la ciliegina sulla torta di un outfit già promettente. Ma non sono gli unici accessori possibili. Oltre a borse e gioielli o sciarpe, il foulard rappresenta un elemento importante del look in primavera, autunno e inverno.

Spesso è il compagno perfetto a un matrimonio, così come una sciarpa grande e avvolgente ci tiene al caldo nella stagione fredda. Con un po’ d’intuizione possiamo trasformare il foulard in un top o in un abito e la stola in giacchino. Ma siamo sicure che questi sono gli unici modi possibili di sfruttare il fascino e lo charme del foulard a nostro vantaggio?

Ecco i migliori modi di abbinarlo a un vestito elegante e come scegliere tessuti, colori e fantasie senza possibilità di sbagliare.

Un accessorio per donne femminili e di classe

Solo in poche conoscono questi modi d’indossare il foulard per renderlo un accessorio o un dettaglio prezioso dell’outfit. Come abbinare, ad esempio, il foulard giusto al tailleur? Esso aggiunge un tocco di stile all’outfit se annodato al collo o a una borsetta in tinta unita.

I foulard in seta, in particolar modo, sono deliziosissimi in tinta unita e abbinati a tailleur con greche o decori a fantasia. Ma questo vale anche per i più sobri tailleur a tinta unita e monocromatici.

Davvero poche conoscono questi modi d’indossare il foulard per renderlo fenomenale su un vestito elegante, ma non come stola o coprispalle

E con il tubino? Quello nero è l’abito elegante per antonomasia. In questo caso il foulard è certamente ottimo come stola per coprire la scollatura, ma non solo.

Possiamo unirlo a un’acconciatura di capelli elaborata o portarlo semplicemente con disinvoltura, adagiandolo sul braccio e lasciandolo cadere. Meglio sceglierne uno che riprenda in parte i colori del vestito e puntare su tessuti simili. Poi, fantasie geometriche e motivi floreali possono aggiungere quel pizzico di estrosità al look.

E se l’abito fosse di lino? In questo caso, bisognerà scegliere un filato più grezzo per rispettare l’armonia del look. Quindi, meglio abbandonare la seta e indossare il foulard magari al polso, per rendere il look più fresco e giovanile.

