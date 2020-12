Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Abbiamo già visto la ricetta del plum-cake e il segreto della sua lievitazione. In pochi sanno però che il plum-cake può essere preparato anche salato. La versione più sapida di questo tradizionale dolce inglese è tutta italiana e viene proposto in mille modi, tolto che il ripieno deve essere per forza salato. Il plum-cake salato con prosciutto cotto e scamorza, ottimo antipasto, si presta bene a un buffet per stupire i nostri ospiti e metterli subito a loro agio con un piatto che richiama i sapori della cucina italiana.

Vediamo come realizzare un plum-cake salato con prosciutto cotto e scamorza, ottimo antipasto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

330 gr di farina 0;

3 uova;

200 gr di prosciutto cotto a dadini;

200 gr di scamorza;

6 cucchiai di parmigiano;

230 gr di latte;

una bustina di lievito per torte salate;

sale qb.

Procedimento

Tagliare a dadini la scamorza e unirla al prosciutto cotto. Setacciare la farina e il lievito in una terrina con un setaccio. Rompere le uova in una ciotola e sbatterle con il latte e l’olio, il sale, il parmigiano, il prosciutto e la scamorza. Mescolare bene il tutto finché le uova non saranno spumose e belle gonfie.

A questo punto aggiungere la farina e il lievito al nostro composto e amalgamare il tutto con una spatola. Quando sarà tutto ben amalgamato, ungere e infarinare uno stampo da plum-cake. Versarvi dentro il composto così ottenuto. Scaldare il forno a 180° in modalità statica e infornare il plum-cake. Far cuocere per circa 25-30 minuti al massimo, farà fede la prova stecchino. Sfornare e tagliare a quadretti, quindi toglierlo dal suo stampo. Il nostro plum-cake è pronto quindi per essere servito ai nostri ospiti come antipasto o come piatto unico in una cena in piedi. Il plum-cake si conserva per massimo due giorni in un posto freddo e asciutto.