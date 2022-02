Pizza, torte e polpette con pane raffermo sono deliziose, ma proviamo anche questo primo piatto dai sapori avvolgenti

Quando arriva il weekend, tra le commissioni da sbrigare non può mancare la cosiddetta “spesa grossa”, che ci aiuterà ad affrontare la settimana.

Il risultato? Carrello pieno e portafoglio più leggero, cui molti aggiungono la pratica di disinfettare i prodotti prima di riporli in dispensa.

Capita però di non aver voglia di andare al supermercato, chiaramente più affollato durante il fine settimana.

Tuttavia, è pur vero che il pranzo della domenica dovrebbe essere un po’ più sostanzioso, specialmente se ci sono ospiti quindi cosa fare?

Ebbene, la ricetta che proponiamo è molto quotata pur giocando sul riciclo della mollica di pane vecchio, che sicuramente in casa non manca mai.

Sappiamo bene, se le abbiamo già assaggiate, che pizza, torte e polpette con pane raffermo sono deliziose: perché non provare anche questo primo piatto?

Gnocchi speciali con ricotta e mortadella

Potrebbero sembrare un piatto povero, ma si presentano splendidamente e sono anche molto buoni.

Noi suggeriamo gli gnocchi di pane con ricotta e mortadella, ma è possibile anche usare altri ingredienti, come gli spinaci al posto del salume: il risultato sarà comunque ottimo.

Ingredienti

300 g di mollica di pane vecchio;

100 g di mortadella;

100 g di ricotta;

40 g di formaggio grattugiato;

1 uovo;

latte;

sale;

pangrattato;

prezzemolo;

farina;

1 pizzico di noce moscata;

burro, salvia e formaggio q.b.

Mentre lasciamo la mollica ad ammorbidire nel latte, sminuzziamo la mortadella e il prezzemolo.

Trasferiamoli poi in una ciotola e amalgamiamoli assieme al pane ben strizzato, aggiungendo l’uovo, il formaggio grattugiato, la ricotta, il sale e la noce moscata.

È giunto il momento di lavorare l’impasto con le mani per dare forma agli gnocchetti quindi cospargiamolo di pan grattato per facilitare l’operazione.

Man mano che creiamo delle palline grandi circa quanto una noce, passiamole nella farina.

Dopo aver imburrato una teglia, facciamo bollire una pentola di acqua salata da destinare alla cottura degli gnocchi.

Una volta pronti, scoliamoli con l’aiuto di una schiumarola e sistemiamoli subito nella pirofila, guarnendo con fiocchi di burro, salvia e formaggio.

Non resta che gratinare il nostro primo piatto in forno caldo a 200 ° C per 15-20 minuti e servire ben caldo.