Piuttosto che il phon o il congelatore, ecco come allargare, ammorbidire e sformare le scarpe nuove da calcio strette in punta senza rovinarle

Oltre all’abbigliamento, per un giocatore di calcio, è di fondamentale importanza indossare le scarpe giuste. Infatti, la scarpa ha un ruolo importante in questo sport, poiché contribuisce alla prevenzione di possibili problemi muscolari. Tuttavia, spesso le scarpe nuove rappresentano una vera e propria gatta da pelare. In generale, può capitarci di acquistare delle scarpe che in negozio ci calzano a pennello. Ma, dopo averle indossate per un’intera giornata, potremmo tornare a casa con i piedi indolenziti e che ci fanno male. Pertanto, immaginiamo la medesima situazione rapportata ad un ragazzo che corre sui campi di calcio per 90 o più minuti.

In casi simili, per poter risolvere questo problema, spesso andiamo alla ricerca di soluzioni rapide. Alle volte, potremmo affidarci ai metodi casalinghi della nonna come il phon o il trucco del congelatore, spesso con scarsi o dubbi risultati. Pertanto, piuttosto che il phon o il congelatore, potremmo provare a sformare le scarpe in punta con metodi alternativi e di facile applicazione.

I rimedi della nonna

Molte volte, per risolvere in fretta la maggior parte dei problemi quotidiani, ricorriamo ai trucchi della nonna. Grazie al fai da te, con pochi passi e pochi materiali che spesso abbiamo in casa, riusciamo ad ovviare ogni piccola noia. Anche nel caso delle scarpe da calcio, potremmo decidere di ricorrere ai rimedi casalinghi che, generalmente, adoperiamo per ammorbidire le altre scarpe. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, la risoluzione del problema potrebbe rivelarsi un inutile fiasco nel breve e nel lungo periodo.

Infatti, un rimedio adoperato per allargare e ammorbidire la scarpa, è l’aria calda del phon. Questo metodo consiste nello scaldare la scarpa per 15 minuti circa ogni qualvolta questa debba essere indossata. Certamente un rimedio che potrebbe funzionare nel breve periodo, tuttavia, se protratto nel tempo, potrebbe rovinare la qualità dei materiali e scolorire le scarpe. Un’altra tecnica popolare consiste nell’allargare le scarpe lasciandole, per una notte, nel congelatore in un sacchetto con dell’acqua. Un altro metodo dai dubbi risultati, poiché, in questo caso, potremmo rischiare di ammorbidire la scarpa, allargandola nel punto sbagliato.

Piuttosto che il phon o il congelatore, ecco come allargare, ammorbidire e sformare le scarpe nuove da calcio strette in punta senza rovinarle

Pertanto, i rimedi appena descritti potrebbero portare dei benefici, ma potrebbero anche causare seri danni alle nostre scarpe. Andiamo a descrivere due soluzioni facili, veloci ed efficaci, che ci permettono di allargare le scarpe in punta senza rischiare di comprometterne la qualità dei materiali.

Una prima soluzione consiste nell’immergere la punta della scarpa in un bacile riempito a metà con dell’acqua bollente. In questo caso, appoggiamo le scarpe con le punte rivolte direttamente in acqua e con due asciugamani in cotone che le ricoprono. Infine, lasciamo in ammollo le scarpe per circa 10 minuti, per poi asciugarle al sole.

Un altro metodo utile, per sformare e ammorbidire le punte, è quello di fare la doccia con indosso le scarpe. In questo caso, la pelle della scarpa inzuppata d’acqua acquisirà maggiore elasticità, adattandosi alla forma del nostro piede. Infine, asciugheremo le scarpe con dei fogli di giornale che ci permetteranno di assorbirne l’umidità.