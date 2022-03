Anche quando non sappiamo cosa cucinare per cena per mancanza di tempo o ingredienti, ci troviamo a poter scegliere tra varie opzioni.

Possiamo ordinare pizza o altro cibo da asporto, risparmiandoci così la fatica di metterci ai fornelli e ripulire la cucina.

Sebbene i costi del delivery non siano esorbitanti, non è comunque difficile concordare sul fatto che sia meglio cercare di smaltire quanto abbiamo in casa.

Del resto, non di rado in frigorifero campeggiano residui di formaggi, salumi e verdure, che possono diventare un ottimo ripieno per torte salate.

Facile, veloce e pronta in una ventina di minuti, la sfoglia farcita è una vera e propria garanzia quando dobbiamo preparare la cena dell’ultimo minuto.

Certo, qualcuno potrebbe obiettare che, nonostante la bontà del prodotto, dopo la schiscetta del pranzo sarebbe meglio puntare su qualcosa di più nutriente e sostanzioso.

Ecco perché abbiamo provveduto a suggerire questo secondo piatto a base di salmone e finocchi, proteico e light, ottimo per il pasto di fine giornata.

Che dire, invece, di un bel piatto di pasta? Solitamente, la sera viene snobbata perché alcuni temono possa essere più difficile da digerire e assimilare in termine di calorie.

Anche l’eterno dilemma del primo a cena, tuttavia, trova soluzione: più veloci di una pasta al pomodoro, questi spaghetti ci conquisteranno con colore e leggerezza.

Spaghetti alla barbabietola

Anziché scegliere sughi pronti e magari un po’ corposi, cimentiamoci in questo condimento genuino e semplicissimo, reso ancor più appetitoso dal colore brillante.

Inoltre, a dispetto di quanto si possa pensare, il piatto in questione si prepara con pochissimi ingredienti, ovvero:

150 g di pasta;

80 g di barbabietole precotte;

50 g di Parmigiano Reggiano;

100 ml di latte;

1 cucchiaio di succo di limone.

Più veloci di una pasta al pomodoro, questi spaghetti dal colore primaverile si preparano con soli 3 ingredienti

Innanzitutto, tagliamo le barbabietole a rondelle o cubetti e mettiamole in un recipiente con il succo di limone per frullarle, ottenendo così una crema.

Procediamo scaldando il latte in un pentolino, amalgamando gradualmente il formaggio grattugiato in modo da ricavare una sorta di fonduta.

A questo punto, è il momento di cuocere la pasta, ricordandoci però di lasciarla al dente, per poterla successivamente lavorare con il sugo.

Dopo averla scolata, dovremo infatti trasferirla in una nuova padella per mantecarla con la crema di barbabietola.

Non resta che ultimare il piatto, guarnendo gli spaghetti con la fonduta appena prima di portarli in tavola.