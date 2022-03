Un grazioso cagnolino è sempre il benvenuto in casa e può dare una sferzata di energia a tutta la famiglia. Certo, prima dell’acquisto è necessario informarsi a dovere sulle cure necessarie. Tuttavia, spesso e volentieri i nostri sforzi sono ripagati dall’affetto incondizionato che ci regala.

Chi è alle prese col primo animale per sé o per il proprio figlio, potrebbe trovare una comoda soluzione in una razza davvero coccolona. Il suo aspetto e le dimensioni contenute ne faranno un amico a quattro zampe addirittura più tenerone di Volpino e Pechinese.

Griffone di Bruxelles

Anche se il nome ricorda la minacciosa bestia mitologica metà aquila metà leone, il Griffone di Bruxelles ha ben poco da condividere con questa. Detto anche griffoncino, questo piccolo animale da compagnia di origine belga ha un aspetto totalmente innocuo.

Si tratta di una razza che mediamente non supera i 6 kg di peso, ma dalla corporatura comunque robusta e compatta. Il musetto è particolarmente folto e barbuto e alla vista fa perfino sorridere. Il pelo è di solito ispido e concentrato su tutto il corpo; si presenta solamente di colore rossastro. I suoi occhi grandi e tondi, poi, ci faranno sciogliere totalmente non appena ci fisseranno.

Più tenerone di Volpino e Pechinese, questa razza di cane intelligentissimo farà la felicità dei bambini in appartamento

Il Griffone di Bruxelles ha dimensioni e carattere che potrebbero farne il perfetto cane da famiglia e appartamento. La sua esuberanza mai eccessiva e l’attaccamento encomiabile al padrone lo faranno entrare immediatamente nel cuore di chi lo accudisce.

L’andatura sicura e fiera riflette il suo comportamento altrettanto deciso. Ama trovarsi al centro dell’attenzione, per questo potrebbe finire spesso a contatto col padrone. Il suo spiccato intelletto ne fa poi un buon guardiano della casa, nonostante non sia propriamente un gigante.

Il Griffone di Bruxelles ha bisogno di fare regolare attività fisica. Non neghiamogli uscite quotidiane per sgranchire le gambe e fare i bisogni. Il pelo andrebbe spazzolato almeno una volta alla settimana e regolato mensilmente presso un esperto. Prestiamo un’attenzione maggiore ai ciuffi attorno al muso.

L’alimentazione dovrebbe essere sempre sana e controllata. In caso di scarso esercizio fisico è facile che questo cane possa andare incontro a obesità. Il cibo ideale dovrebbe essere quello secco di qualità. In ogni caso si consiglia di rivolgersi al veterinario competente per indicazioni più precise in merito.