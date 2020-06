Più sudi più dimagrisci? Scopriamo la risposta. L’estate si avvicina e tutti noi vogliamo il fisico perfetto da sfoggiare sulla spiaggia. E quindi si iniziano quelle diete di due mesi dove praticamente non mangi nulla perché vuoi perdere peso e arrivare al fisico perfetto. Partiamo dal dire che, non mangiando, sì dimagrisci ma rechi dei danni mostruosi al tuo corpo. Il tuo corpo ha bisogno del cibo per il funzionamento e non avere cibo è come avere una bellissima Ferrari (MIL: RACE) senza benzina. Non ci fai nulla. Poi arrivano le sessioni infinite in palestra dove vuoi sudare anche l’acqua che non ha in corpo, perché se sudi vuol dire che stai bruciando grassi…

Più sudi più dimagrisci? Scopriamo la risposta

Più sudi più dimagrisci? Ecco assolutamente no. Se sudi tanto non vuol dire che stai perdendo grasso. Infatti all’interno del sudore non sono nascoste delle cellule di grasso. Tutti gli sportivi quando corrono sudano molto, ma la perdita di peso è data dalla corsa e non dal fatto che sudano. Per dimagrire c’è bisogno di una mezzora di corsa al giorno, ovviamente durante il nostro allenamento la temperatura corporea sale e quindi iniziamo a sudare perché il nostro corpo in automatico sente la necessità di bagnare le superfici del corpo con acqua.

Non fa dimagrire, però fa bene

Sudare non fa dimagrire, però fa bene al corpo. Infatti quando uno suda tende ad espellere moltissime tossine che si trovano nel nostro corpo. Un metodo facile per sudare è ovviamente fare la sauna. La sauna fa benissimo alla circolazione sanguigna e il suo calore porta il nostro corpo a sudare. Perdere liquidi fa bene perché sgonfia il nostro corpo e tramite il sudore si perdono tantissime impurità. Infatti si consiglia di fare la sauna almeno una volta alla settimana per avere una pelle liscia fuori e sana dentro.