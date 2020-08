Sono ormai molte sedute in cui le quotazioni del Ftse Mib Future sono immobili all’interno del trading range 19.805-20360. Per cui più passa il tempo più diventa probabile un movimento molto violento e direzionale sul Ftse Mib Future

Prima di entrare nel dettaglio come commento generale diciamo che se nel breve termine regna l’incertezza con continui cambi di fronte, nel medio/lungo periodo la tendenza in corso è saldamente rialzista.

Se più passa il tempo, diventa più probabile un movimento molto violento e direzionale sul Ftse Mib Future. Dove sono dirette le quotazioni?

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale sul Future Ftse Mib

Time frame giornaliero

Le settimana appena conclusasi ha visto le quotazioni muoversi all’interno del trading range 19.805-20360. Solo la rottura di uno dei due livelli indicati darebbe il forte impulso direzionale tanto atteso.

Anche per settimana prossima, quindi, continuare a monitorare in chiusura di giornata i livelli indicati.

Time frame settimanale

Il fondamentale supporto in area 19.375 ha continuato a resistere in chiusura settimanale e questo potrebbe favorire la ripresa rialzista.

Non bisogna, però, abbassare la guardia ed essere pronti a ogni evenienza. In quest’ottica bisogna monitorare non solo la tenuta di area 19.375, ma anche di area 16.750. La rottura di questo livello, infatti, aprirebbe le porte a una discesa fino in area 9.650.

Time frame mensile

A meno di tracolli durante la seduta del 31 agosto, le quotazioni dovrebbe scendere sotto 19.010 dagli attuali 19.830. Il mese di settembre darà un forte segnale rialzista con gli obiettivi indicati in figura dalle linee tratteggiate.

Sotto area 19,010 in chiusura mensile si partirebbe nuovamente al ribasso verso area 13.090 con massima estensione in area 7.075.

Approfondimento

Continui falsi segnali sui mercati ma la tendenza dovrebbe essere vicina a direzionalità