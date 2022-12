Più generoso della Bilancia ma meno del Leone, ecco il segno che farà i regali più belli a Natale

Un segno zodiacale su tutti quest’anno si distinguerà per generosità e altruismo nei doni delle festività rendendo felici amici e parenti. Scopriamo quale.

Leone e Bilancia sono considerati 2 segni zodiacali molto generosi sia con le persone care sia con quelle che incontrano nella quotidianità. Il Leone lascia sempre mance, fa donazioni, partecipa alle quote per i regali. È generoso con il denaro e con il proprio tempo. Può fare regali costosi oppure mettere da parte un impegno per ascoltarci e aiutarci. Al Leone piace stare al centro dell’attenzione e potrebbe venire il dubbio che questa generosità abbia come scopo quello di mettere in evidenza personalità e reputazione. C’è di che riflettere. Non resta che scegliere se sia il caso di approfittarne o di rinunciare a un dono che nasconde un secondo fine.

Anche la Bilancia potrebbe avere uno scopo nascosto. Chi appartiene a questo segno ama tenere le situazioni in equilibrio. Per avere un karma positivo è meglio essere altruisti. I dubbi ci sono ma non sono consistenti come quelli riguardanti il Leone. La Bilancia spesso aiuta un amico in difficoltà, fa compagnia a chi è solo, dona per cause che si ritengono giuste. Raramente lo fa per compiacersi. Meno generoso del Leone ma più genuino, questo segno potrebbe essere quello giusto con cui far nascere una nuova amicizia.

Se è importante ascoltare

Più generoso della Bilancia ma meno del Leone, c’è un segno zodiacale che mette insieme altruismo e sincerità. Pur non primeggiando in nessuno dei due campi, fa valere la somma di queste qualità diventando il segno preferito per queste feste natalizie. Si tratta dei Pesci. Il segno dei Pesci ha una generosità particolare. È mirata a prendersi cura degli altri, di chi soffre, di chi è in difficoltà. Se non stiamo bene, un amico Pesci non verrà solo a trovarci per sapere come stiamo ma ci porterà il pranzo e anche un regalo.

Estremamente attento ai dettagli nei rapporti sociali, se abbiamo bisogno di sfogarci potrebbe ascoltarci per ore. Nel mentre, però, potrebbe cucinarci un dolce o il nostro piatto preferito. Questi atteggiamenti ci fanno impazzire, è impossibile non notarli e non apprezzarli.

Più generoso della Bilancia ma meno del Leone, un segno che si preoccupa per noi

Sarà il segno zodiacale che farà i più bei regali per festeggiare queste feste. Aspettiamoci un gioiello se c’è più di un’amicizia, degli abbonamenti per lo stadio se si tratta del nostro migliore amico, un elettrodomestico se siamo appassionati di cucina, tanta tecnologia se l’amicizia si è appena consolidata o se siamo dei partenti.

Ma cosa dovremmo regalare noi a una persona a cui teniamo e che appartiene a questo segno? Dovremmo regalare anche noi un gioiello se il rapporto è intimo, ametista, lavica e oro bianco sono i metalli consigliati. Un bracciale è l’oggetto con cui fare bella figura. Se si tratta di un amico regaliamo una macchina fotografica. Il segno dei Pesci approverà sicuramente. La creatività sarà premiata, l’oggetto è importante quindi apprezzato, faremo sicuramente bella figura. Se si tratta si un’amicizia recente o di un parente, una coperta con le maniche potrebbe essere un ottimo suggerimento. La crisi energetica porterà aumenti nelle bollette, il segno dei Pesci di preoccupa sempre per i propri amici e per i parenti. Potremmo contraccambiare dimostrando che teniamo alla sua salute e che per noi è importante che le vacanze siano calde e confortanti. Il regalo non verrà sicuramente accantonato.