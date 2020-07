Il rame è un metallo importante per il nostro corpo. Ringiovanisce la pelle, migliora il nostro metabolismo. Vediamo a cosa serve il rame e quali alimenti ne sono ricchi.

L’importanza del metallo rosso

Più energia con i cibi ricchi di rame. Anche se è meno noto rispetto ad altri minerali, il rame è uno tra gli oligoelementi più importanti per il corretto funzionamento del nostro corpo. Si concentra soprattutto negli organi interni come fegato, cervello, cuore e reni. E’ importante per mantenere attive varie funzioni metaboliche, come la produzione di energia biochimica, l’assorbimento di metalli, soprattutto il ferro. Ma è strategico anche per la produzione di collagene, che mantiene elastica la cute.

Le fonti migliori di rame

Le fonti migliori di rame sono le carni e i funghi, la frutta secca e i crostacei. Sebbene sia raro andare incontro a carenze di rame, un eccessivo apporto di zinco o acido ascorbico, magari durante una dieta, potrebbero ridurne l’assorbimento. E dunque esporci a un deficit che avrebbe subito conseguenze spiacevoli.

Il fabbisogno giornaliero di rame

Il fabbisogno giornaliero di rame medio è pari a 900 microgrammi, poco meno di un milligrammo. Basta mangiare un etto di carne di manzo per assumerne tra i 13 e i 15 mila microgrammi, vale a dire quasi 20 volte la dose raccomandata. Anche i funghi, che sono in grado di assorbire gli oligoelementi del suolo, ne contengono molto. In un etto di funghi cotti ce ne sono circa 1600 microgrammi. Tra gli alimenti più ricchi di rame ci sono gli anacardi: seguono le lenticchie, che sono il legume con le più alte percentuali di rame, le mandorle e il cioccolato.

Se fosse necessario aumentare l’apporto di rame, cosa si dovrebbe mangiare? Il medico potrebbe consigliare di assumerlo sotto forma di integratori e prescrivere un menù che comprenda settimanalmente minestra di lenticchie, paillard con i funghi, crema catalana con mandorle e cioccolato. Ma se si è a dieta, basterebbe introdurre i cereali nel latte della prima colazione.