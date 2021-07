Questo è proprio il momento per dedicare il tempo giusto alla cura del viso e del corpo. In estate, infatti, finalmente abbiamo il tempo di prenderci cura di noi stessi. Tutto questo ci spinge a capire quali creme sono più adatte e quali sono i trattamenti per migliorare il nostro look. In estate, tutto è concesso, si può scegliere di cambiare taglio di capelli o anche il colore. Insomma, tutto è permesso come pure sperimentare maschere che possono diventare più efficaci delle sedute rigeneranti del chirurgo. Oggi vedremo come preparare delle efficaci maschere con questo frutto. Infatti, sarà più efficace di un peeling con questo frutto la maschera straordinaria di bellezza.

L’importanza del potassio

Il potassio è presente all’interno di questo frutto in grande quantità e pare sia davvero miracoloso per le rughe e altri segni vari sul viso. Vediamo in dettaglio, come si prepara questa maschera.

Ingredienti

a) una banana

b) un tuorlo d’uovo

c) un avocado

d) un cucchiaino di miele

Preparazione

Schiacciare la banana fino ad ottenere una purea. Aggiungere il miele, il tuorlo d’uovo, qualche fetta di avocado e mescolare. Lavare e asciugare il viso perfettamente. Applicare la maschera sul viso e sulla parte inferiore e superiore degli occhi. Lasciare agire il composto per trenta minuti. Una volta finito il tempo di posa, lavare con acqua tiepida il viso.

Possiamo decidere di creare la nostra maschera rivitalizzante anche utilizzando solamente la banana e un cucchiaino di olio d’oliva.

In questo caso, schiacciare bene il frutto e mescolare con un cucchiaio di olio di oliva. Applicare il composto per quaranta minuti e finito il tempo di posa risciacquare con acqua tiepida. Questa maschera è proprio adatta ora che si va al mare e che la pelle tende ad avere un aspetto secco. La sua applicazione renderà la nostra pelle morbida e splendente.

Più efficace di un peeling con questo frutto la maschera straordinaria di bellezza

Per far sì che questo trattamento sia efficace, applichiamo le maschere almeno tre volte a settimana. Infondo, per avere quell’aspetto riposato che fa sembrare più giovani, la pelle ha solo bisogno di essere nutrita.