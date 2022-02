I piedi sono tanto importanti quanto poco considerati dai più. Tendiamo ad occuparci del volto, delle gambe ma anche delle braccia e delle mani dimenticandoci i piedi. Molti non ci pensano ma i piedi sono una delle zone più sollecitate ma anche delicate del nostro corpo.

Ci rendiamo conto della loro esistenza solamente nel momento in cui cominciano a dolere e a creare problemi. Duroni, calli e deformità sono solo alcuni dei problemi che possono manifestarsi a carico dei nostri piedi. Quando si tratta di duroni in molti utilizzano limone, bicarbonato ma anche altri rimedi per ammorbidire la zona.

Oggi, tuttavia si andrà a trattare un problema molto diffuso ma anche sottovalutato che si sviluppa a carico del piede. In questo caso, in modo particolare a carico delle dita del piede, non l’alluce valgo ma le dita a martello.

Con il passare del tempo le dita a martello, a contatto con la calzatura, potrebbero cominciare a fare male e ad ulcerarsi.

Per questo motivo è importante correre ai ripari il più in fretta possibile non appena ci si rende conto del problema.

Più di calli e duroni attenzione alle dita dei piedi perché potremmo soffrire di questo problema doloroso come l’alluce valgo

Le cause che portano allo sviluppo di questo disturbo sono molte e non tutte dipendono da noi. Alcuni, infatti, potrebbero avere un dito più lungo degli altri che a contatto con la scarpa tenderà a piegarsi. Le dita interessate possono essere una o più a seconda del caso. Nella maggior parte dei pazienti si tratta di uno squilibrio muscolo tendineo che ha come conseguenza diretta la flessione del dito.

Si riconosce facilmente perché il dito prende una forma ad artiglio che, in fase avanzata, non riuscirà più a tornare dritto.

Questa deformità potrebbe essere collegata anche ad altri problemi come l’alluce valgo, passati interventi chirurgici, artrite reumatoide o il piede cavo

Rimedi

Si consiglia di farsi visitare da uno specialista che riuscirà a valutare la gravità del danno. In un primo momento si potrà procedere utilizzando una sorta di tutore che limiterà lo sfregamento contro la scarpa e terrà il dito in posizione orizzontale.

In alternativa si potranno anche utilizzare dei prodotti in silicone utili per evitare gli sfregamenti e le ulcerazioni. Sempre per ovviare a questo problema si consiglia di utilizzare calzature comode e morbide.

Purtroppo, in fase più avanzata questo non sarà più sufficiente e si dovrà procedere con un intervento chirurgico.

Molti li temono senza sapere che esistono diverse tipologie di intervento. Dalle più alle meno invasive saranno comunque efficaci e aiuteranno a risolvere il problema.

Ecco perché più di calli e duroni attenzione alle dita dei piedi dal momento che questo fastidioso problema potrebbe trasformarsi in qualcosa di serio e invalidante.