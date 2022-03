Più di 650 posti aperti per questo concorso pubblico nelle forze dell’ordine in scadenza il 24 marzo 

Anche in questo periodo piuttosto difficile non si fermano le opportunità lavorative in ambito pubblico. Lo Stato Italiano, infatti, propone sempre concorsi ai quali è bene partecipare per avere un’opportunità di trovare lavoro a tempo indeterminato presso una delle funzioni statali.

Oggi segnaliamo che ci sono più di 650 posti aperti per un concorso nelle forze dell’ordine, che ha scadenza il 24 maggio. Siamo dunque ancora in tempo, se interessati, a provare a candidarci. Di seguito proponiamo i dettagli del concorso.

Le forze dell’ordine cercano nuovo personale

È attualmente aperto un concorso per 671 allievi marescialli presso l’Arma dei Carabinieri.

Per poter accedere a questo concorso è necessario rispettare alcuni requisiti. Innanzitutto, il bando si rivolge sia a militari dell’Arma dei Carabinieri che a cittadini italiani che non hanno mai prestato servizio militare.

Per quanto riguarda i militari dell’Arma, i candidati non devono più di 30 anni e devono avere il diploma di scuola superiore. Inoltre, devono essere idonei al servizio militare e non avere condanne per delitti non colposi.

Non possono inoltre avere imputazioni per procedimenti penali per delitti non colposi e non devono essere stati sottoposti ad alcuni procedimento disciplinare di stato.

Per quanto riguarda i cittadini non appartenenti all’Arma dei Carabinieri, invece, è necessario avere un’età compresa tra 17 e 26 anni. L’età massima è aumentata a 28 anni per coloro che hanno prestato servizio per un periodo pari almeno alla ferma obbligatoria.

Anche i non appartenenti all’Arma devono avere un diploma di scuola superiore e non devono avere condanne per delitti non colposi. Inoltre, devono godere di diritti civili e politici e non devono essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione.

La selezione avviene con la presentazione delle domande sul sito ufficiale, poi si deve effettuare una prova preliminare, per la quale è possibile prepararsi con materiali disponibili sul sito ufficiale.

Essa sarà seguita da prove di efficienza fisica, prove psico fisiche, una prova scritta e una prova orale.

Saranno effettuati, inoltre, degli accertamenti attitudinali. Alla fine dell’iter sarà presentata una graduatoria finale, la quale indicherà chi sono i 671 vincitori.

Il bando integrale, comprendente tutti i requisiti, è disponibile alla pagina ufficiale del concorso.

