Chi deve correre tutto il giorno dietro ai tanti impegni non sempre trova il tempo e il modo di mangiare sano e con gusto. A metterci lo zampino, inoltre, è anche la mancanza di idee quando ci troviamo a dover preparare di fretta pranzo e cena. Oggi proporremo una ricetta gustosa, sana e veloce per chi ha poco tempo a disposizione ma non vuol rinunciare al mangiar bene.

Protagonista della ricetta sarà il cavolo, nello specifico il cavolo nero o toscano, che cucineremo per un primo piatto delizioso a base di pesce.

Ingredienti e preparazione

Generalmente l’abbinamento per antonomasia con cavoli e broccoli sono le classiche patate o salsicce. Ma più delle patate ecco un fenomenale abbinamento a cui pochi penserebbero. I nostri ingredienti sono:

cavolo nero;

tonno in scatola;

pomodori secchi;

aglio;

peperoncino;



Cominciamo mondando il cavolo nero privandolo della costa centrale. Successivamente tagliamo le foglie a striscioline e laviamole sotto acqua corrente fredda. Una volta pulite le foglie, dovremo metterle a bollire in acqua salata per 10 minuti. Mentre i cavoli sono in cottura, prendiamo uno spicchio di aglio, sbucciamolo ed eliminiamo il germe interno (la piccola parte verde), per evitare problemi di digestione e alito cattivo.

Più delle patate ecco un fenomenale abbinamento con il cavolo per rivoluzionare velocemente pranzo e cena

Tritiamo molto finemente l’aglio fino a ridurlo quasi in crema. Mettiamo l’aglio tritato in padella insieme a dell’olio e al peperoncino fresco. In questo caso attenzione a valutare il grado di piccantezza. Se servisse possiamo eliminare i semi interni che sono quelli che contengono i maggiori quantitativi di capsaicina, la molecola che dà la sensazione piccante.

Lasciamo insaporire l’olio a fiamma molto bassa aggiungendo il tonno in scatola scolato, e dei pomodori secchi sott’olio tagliati a strisce sottili. Quando i cavoli saranno pronti scoliamoli in padella e facciamo cuocere coperto lasciando che il tutto prenda sapore. Lessiamo la pasta nella stessa acqua dove abbiamo cotto i cavoli e attendiamo il tempo di cottura. A pochi minuti dalla cottura della pasta scoliamola all’interno del nostro gustoso sugo di cavoli e tonno e terminiamo la cottura. Quando la pasta sarà pronta, spengiamo la fiamma e mantechiamo fuori dal fuoco con olio d’oliva e portiamo in tavola ben caldo.

Lettura consigliata

Molti cucinano le patate fritte in olio oppure arrosto ma pochi conoscono questa torta salata facilissima