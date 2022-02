I frutti di mare sono un alimento molto amato, che fa colpo in tavola e sul palato. Le cozze sono tra i molluschi più cucinati e che meglio si prestano a finire sul menù di casa o del ristorante. Tra le tante possibilità che abbiamo per preparare un piatto da leccarsi i baffi, oggi ne presenteremo una davvero invitante.

Più della solita impepata, sono le cozze con questi due ingredienti speciali che ci conquisteranno. Prima di dare il via alla nostra ricetta, però, dovremo sapere come pulire i nostri utilissimi molluschi.

Come si puliscono correttamente

Non serve molto per preparare le cozze che finiscono in pentola. Il procedimento per la pulizia richiederà piuttosto un po’ di manualità. Si parte sciacquandole per bene sotto l’acqua del rubinetto. Con un coltello puliamo il guscio da sporco e incrostazioni e togliamo la barbetta delle valve.

Eliminiamo gli ultimi residui di sporco aiutandoci con una spazzola a setole dure, quindi cominciamo ad aprirle. Premiamo delicatamente il guscio con le dita, quindi infiliamo il coltello nell’apertura rivolto verso il basso. Tagliamo con cura il muscolo e lo incidiamo tutt’attorno.

In alternativa a questo metodo possiamo cuocerle a vapore per circa 5 minuti a fiamma vivace. Le cozze buone si apriranno spontaneamente. Quelle che resteranno chiuse saranno probabilmente da buttare.

Più della solita impepata sono le cozze cucinate in questo modo geniale il secondo che sta spopolando per pranzo e cena

Eccoci finalmente alla nostra ricetta. In questa semplicissima preparazione abbineremo le cozze ad arancia e zenzero. Un’idea alternativa per dare il via a un piatto fresco e invitante.

Ingredienti per 4 porzioni:

1 kg di cozze;

una arancia;

12 g di zenzero fresco;

80 ml di vino bianco;

2 cucchiai circa di prezzemolo tritato;

pepe a piacere.

Togliamo la buccia all’arancia con un coltello o un pelapatate. Affettiamo la scorza alla julienne, poi spremiamo il succo in una bacinella. Prepariamo le cozze e cuociamole in padella; mentre si stanno aprendo versiamo il vino bianco e il succo d’arancia. Proseguiamo la cottura fino alla completa apertura dei molluschi.

Dopodiché togliamo le cozze dall’acqua e conserviamole in un contenitore al caldo. Dopo aver filtrato il liquido di cottura, rimettiamolo in pentola e aggiungiamovi lo zenzero sbucciato e grattugiato. Versiamo anche prezzemolo, pepe e la scorza dell’arancia e addensiamo tutto lentamente per qualche minuto.

Ora non ci resta che riprendere le cozze, togliere metà guscio e servirle in tavola bagnate con la nostra deliziosa salsina!

Lettura consigliata

La solita pasta con le vongole diventerà un piatto da 10 e lode con l’ingrediente segreto rubato dal menù dello chef