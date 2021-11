Quando il freddo si fa sentire è giusto ricorrere ai ripari. Lo si fa con il maglione a collo alto abbinato alla sciarpa, per non parlare del cappotto e del suo intramontabile colletto che avvolge il collo. In questi ultimi anni è, però, tornato alla moda un piccolo capo che è anche molto utile per proteggersi in inverno. Ebbene per una protezione efficace, più della sciarpa e del pullover ci avvolgerà in un dolce tepore questo capo trendy che sta spopolando dappertutto.

Valorizzare il collo

A volte si preferisce la sciarpa per sentirsi più libere di avere un collo scoperto, da mettere in evidenza con un collier o un ciondolo. Cosa che dona un’altra espressione al nostro portamento. Consideriamo che quando fa freddo è sempre meglio salvaguardare bene le parti del corpo più delicate, come la gola e la nuca. La sciarpa non sempre riesce a proteggere bene entrambe e per farlo a volte si fanno dei nodi abbastanza goffi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Più della sciarpa e del pullover ci avvolgerà in un dolce tepore questo capo trendy che sta spopolando dappertutto

Quest’inverno sembra che sia anche abbastanza freddo e il cappotto potrebbe lasciare spazio ad un altro indumento invernale. Il parka potrebbe ben diventare il re degli indumenti invernali. Insieme ad esso possiamo utilmente sfoggiare un bel scaldacollo. Si chiama così, questo stiloso e avvolgente capo utile per proteggere la gola.

Questo capo ha la forma più lunga e leggermente più larga del collo alto del maglione. In pratica è come avvolgere una sciarpa su se stessa creando una forma a cilindro, che viene poi infilata dalla testa. Lo scaldacollo è un indumento fatto così, che si indossa come un maglione e che va a coprire il collo mantenendolo caldo.

Uno scaldacollo per tutti

La moda ce lo propone “in tutte le salse”. Molto caldi sono quelli in lana e imbottiti con pelliccia eco. Vi sono poi quelli di lana a doppio risvolto e i più economici in pile, che sono anche tanto caldi. Non mancano gli scaldacollo delle grandi firme e qui i prezzi salgono. Ma prezzi a parte, questo piccolo capo è stato reinventato, per cui oggi è anche una grande sciarpa chiusa adattabile in varie maniere e accostamenti. Alcuni si sollevano a coprire fin sotto gli occhi, altri possono trasformarsi anche in copricapo.

Il classico scaldacollo può adattarsi bene a un jeans e ad un giaccone o ad un piumino. Si abbina bene anche con il parka per coprire la gola in modo impenetrabile agli agenti atmosferici. Lo scaldacollo d’altronde nasce espressamente per rendere la gola più sicura. Si avranno meno fastidi di cervicale e dolori al capo, e la gola sarà meno esposta al vento o all’aria umida.

Un piccolo oggetto, simpatico, di moda e certamente utile durante l’inverno freddo.