C’è chi ama la cucina e mettersi alla prova ai fornelli provando sempre nuovi ingredienti e ricette. Altri, invece, vanno nel panico al solo pensiero di dover cucinare qualcosa, specialmente se per molte persone. C’è una cosa, però, che accomuna i più e meno appassionati di cucina: le pulizie.

Forno e fornelli incrostati, piatti e teglie unte, diventano un vero e proprio incubo per chi non dispone di una lavastoviglie.

Per fortuna la ricetta che presentiamo oggi sarà l’ideale per sporcare e spendere poco, ma allo stesso tempo mangiare con grande gusto.

Infatti, grazie alla crema che realizzeremo in pochi passaggi otterremo un primo piatto delizioso più cremoso del risotto.

Ingredienti e preparazione

Quella che utilizzeremo per condire la nostra pasta in pochi minuti è una verdura ricca minerali e antiossidanti e povera di calorie.

La rucola, infatti, apporterebbe un modesto apporto calorico con appena 28 calorie per ogni 100 g di prodotto.

Ma vediamo come realizzare questo gustoso primo piatto.

Gli ingredienti per la ricetta sono:

linguine;

rucola;

pinoli;

aglio;

olio di oliva;

parmigiano;

burrata;

Per creare in pochi minuti un irresistibile pesto di rucola dovremo inserire la verdura in un mixer ed aggiungere parmigiano, pinoli e olio d’oliva. Quando avremo aggiunto tutti gli ingredienti, procediamo a frullare e, al bisogno, possiamo aggiungere dell’acqua calda per rendere più morbido il composto. Dopo una prima frullata, aggiungeremo anche un mezzo spicchio di aglio privato dell’anima. Se non disponessimo di un mixer, anche un frullatore a immersione andrà benissimo per la preparazione.

Più cremoso del risotto questo primo piatto che salva la cena in 5 minuti sporcando poco

Aggiustiamo di sale la nostra crema ed ecco che in pochi minuti abbiamo realizzato un pesto fresco e leggero sporcando poco.

A questo punto potremo mettere la pasta a cuocere in abbondante acqua salata bollente ed attendere la cottura. Mentre la pasta cuoce, possiamo tostare degli altri pinoli che poi metteremo sul piatto finito per conferire la nota croccante.

Quando la pasta sarà cotta, scoliamola e condiamola con il nostro pesto, mantecando con un filo di olio di oliva. Una volta pronta, disponiamo la pasta sui piatti ed aggiungiamo i pinoli tostati e la stracciatella di burrata.

Il piatto può essere ulteriormente arricchito con un crudo di pesce, ad esempio una tartare di salmone.

